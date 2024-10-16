Botoșaniul va avea 18 microbuze școlare hibride

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani, Doina Federovici, a semnat, miercuri, contractul de furnizare a 18 microbuze şcolare hibride, achiziţionate în baza unei finanţări atrase din Fondul de Mediu, se arată într-un comunicat de presă transmis de CJ.

Potrivit sursei citate, valoarea contractului se ridică la patru milioane de euro, inclusiv TVA.

"Suntem, şi de această dată, primul consiliu judeţean din ţară care reuşeşte să semneze contractul de livrare pentru microbuze şcolare hibride achiziţionate din finanţarea AFM. De asemenea, ne dorim să fim printre primele judeţe în care microbuzele vor fi livrate, motiv pentru care îi rugăm pe domnii reprezentanţi ai firmei DMV Aviatech, prezenţi aici, să promită, în faţa primarilor comunelor care vor beneficia de aceste microbuze, că vor face tot ce depinde de ei pentru ca livrarea să se facă în cel mai scurt timp, astfel încât copiii să poată beneficia de ele cât mai repede", a declarat Doina Federovici.

Cele 18 microbuze şcolare hibride pentru care miercuri a fost semnat contractul de livrare vor deservi Şcoala Specială "Sfântul Stelian" din Botoşani, Şcoala Specială "Ion Pillat" din Dorohoi şi 16 şcoli din localităţile: Darabani, Săveni, Băluşeni, Cordăreni, Corlăteni, Curteşti, Frumuşica, Hudeşti, Ibăneşti, Manoleasa, Mileanca, Mitoc, Româneşti, Suharău, Şendriceni şi Vlăsineşti.