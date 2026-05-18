Brâncuși, vernisat la Iași de Ziua Internațională a Muzeelor

Iașul a marcat astăzi Ziua Internațională a Muzeelor printr-o premieră culturală de amploare: lucrarea „Cap de copil”, semnată de Constantin Brâncuși, a fost vernisată la Palatul Culturii, în prezența ministrului Culturii, András Demeter, a primarului Mihai Chirica și a președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

„Brâncuși ne privește pe fiecare”

Managerul Palatului Culturii, Andrei Apreotesei, a vorbit despre încărcătura emoțională a lucrării și despre povestea din spatele sculpturii realizate în 1906. „Brâncuși ne privește pe fiecare, individual sau la comun. Așa s-a întâmplat și atunci, la 1906, când a luat ca exemplu un copil al străzii din Paris și a realizat acest bust”, a spus Andrei Apreotesei. El a explicat că publicul va simți, în fața lucrării, „o anumită tristețe”, dar și „un anumit legământ pe care Brâncuși l-a făcut prin ochi acelui copil”. În lectura sa, opera transmite „tristețe, dar totodată speranță”.

„Pentru prima dată aducem la Iași o lucrare Brâncuși”

Andrei Apreotesei a subliniat caracterul istoric al momentului și faptul că expoziția deschide o etapă nouă pentru Palatul Culturii. „Este pentru prima dată când la Iași aducem o lucrare Constantin Brâncuși. Este pentru prima dată când Iașul găzduiește, cu excepția Ecorșeului, o lucrare artistică a lui Brâncuși”, a declarat managerul Complexului Muzeal Național „Moldova”. Lucrarea a ajuns la Iași prin parteneriatul cu Muzeul Național de Artă al României, iar valoarea ei, potrivit lui Andrei Apreotesei, „depășește șapte milioane de euro”.

O sală nouă la Palatul Culturii: „Tezaur”

Vernisajul a coincis și cu deschiderea noii săli „Tezaur”, un spațiu destinat lucrărilor valoroase, rare, care nu fac parte în mod obișnuit din expozițiile permanente. „Cu această ocazie, deschidem o nouă sală la Palatul Culturii, o sală intitulată sugestiv Tezaur, prin care ne dorim să aducem cât mai multe lucrări valoroase, lucrări aparte”, a spus Andrei Apreotesei.

Sala „Tezaur” vine după o perioadă de reorganizare a Muzeului de Artă. În ultimii ani au fost redeschise Galeria de Artă Europeană și Galeria de Artă Românească, iar noul spațiu este gândit ca o poartă pentru expoziții de patrimoniu major.

András Demeter: „Ați adus la Iași o operă inconfundabilă”

Ministrul Culturii, András Demeter, a pus accentul pe rolul muzeelor și pe munca specialiștilor care păstrează patrimoniul. „Știu că ei sunt cei care păstrează comorile cu o grijă foarte specială. Cei care păstrează identitatea, trecutul și valorile”, a spus ministrul, referindu-se la muzeografi și la oamenii din spatele expozițiilor. Oficialul a descris aducerea lucrării lui Brâncuși la Iași drept rezultatul unei idei curajoase și al unei colaborări instituționale importante.

„Brâncuși ajunge la Iași datorită unei idei curajoase și datorită muncii dumneavoastră. Este un lucru remarcabil, meritoriu și demn de laudă”, a declarat András Demeter.

Ministrul a numit „Cap de copil” drept „una dintre cele mai frisonante capodopere ale lui Brâncuși” și a vorbit despre întâlnirea dintre public și operă ca despre „o invitație la bucurie pură”.

Palatul Culturii, lângă marile muzee care expun Brâncuși

András Demeter a plasat evenimentul de la Iași într-un context internațional, amintind că Palatul Culturii se alătură, prin această expoziție, locurilor importante în care opera lui Brâncuși este expusă. „Palatul Culturii din Iași intră în acest moment în galerie a locurilor excepționale, a marilor muzee din lume, care expun chiar acum Brâncuși”, a spus ministrul Culturii. El a făcut referire la Berlin, Roma, Paris, New York, Philadelphia și Londra, orașe în care sculpturile lui Brâncuși sunt prezente în mari colecții sau expoziții.

Ministrul Culturii a vizitat și șantierul Filarmonicii. La întâlnire au participat managerul instituției, Bujor Prelipcean, președintele CJ, Costel Alexe, dar și primarul Mihai Chirica

Laura RADU, Maura ANGHEL