Într-o perioadă în care mesele au devenit tot mai încărcate, iar rețetele tot mai complicate, bucătăria mănăstirească păstrează o regulă veche și limpede: puțin, curat, cumpătat. Tocmai de aceea, cele mai cunoscute rețete mănăstirești nu impresionează prin opulență, ci prin echilibru, gust și simplitate.

De-a lungul timpului, în mănăstirile Bucovinei s-a format o adevărată cultură a hranei pregătite cu răbdare, în ritmul anotimpurilor și al posturilor din calendarul ortodox. Multe dintre aceste preparate au ieșit de mult din spațiul monahal și au intrat în bucătăriile oamenilor obișnuiți, mai ales în perioadele de post sau în casele unde se gătește tradițional.

Printre cele mai cunoscute rețete mănăstirești se află, fără îndoială, ciorba de legume, făcută din ceapă, morcov, țelină, ardei, cartofi și verdețuri. Este una dintre cele mai răspândite mâncăruri de post, apreciată pentru faptul că este hrănitoare, ieftină și ușor de pregătit. În aceeași categorie intră și tocănița de cartofi, fasolea scăzută, iahnia de fasole sau varza călită, preparate care au rezistat tocmai pentru că folosesc ingrediente la îndemână și dau sațietate fără excese.

La mare căutare sunt și sarmalele de post, umplute cu orez, ciuperci, ceapă și morcov, uneori cu nucă sau stafide, în funcție de zona țării. În multe mănăstiri, gustul lor este dat de răbdarea cu care sunt așezate în oală și lăsate la foc mic, ore întregi. Tot în registrul rețetelor foarte cunoscute intră și ardeii umpluți de post, pilafurile simple cu legume, dar și preparatele pe bază de ciuperci, considerate un înlocuitor firesc pentru felurile grele.

Un loc aparte îl au preparatele legate de ritual și sărbătoare. Coliva este poate cea mai cunoscută dintre ele, cu o încărcătură simbolică puternică, dar și cu o rețetă transmisă din generație în generație: grâu fiert, nucă, zahăr și arome discrete. În multe comunități religioase, coliva este considerată nu doar un preparat tradițional, ci și o formă de memorie și rânduială.

La fel de cunoscută este și pâinea de casă, coaptă simplu, fără adaosuri inutile, după rețete vechi, în care făina, apa, drojdia și sarea sunt suficiente. În jurul acestei pâini s-a construit, de fapt, întreaga filozofie a hranei mănăstirești: puține ingrediente, muncă atentă și respect pentru ceea ce ajunge pe masă.

Nici deserturile nu lipsesc, chiar dacă ele păstrează aceeași măsură. Grișul cu lapte vegetal, orezul cu mere, plăcintele simple cu dovleac, prăjiturile cu nucă și magiun sau turtele coapte sunt printre cele mai cunoscute dulciuri inspirate din bucătăria mănăstirească. Nu sunt deserturi spectaculoase, dar tocmai această simplitate le face tot mai căutate într-o vreme în care mulți încearcă să se întoarcă la gusturile curate.

Succesul rețetelor mănăstirești vine și din faptul că răspund unei nevoi moderne: aceea de a mânca mai puțin procesat, mai ieftin și mai aproape de tradiție. Într-o lume dominată de grabă și exces, aceste rețete propun altceva — o bucătărie a liniștii, a ordinii și a măsurii.

De aceea, fie că este vorba despre post, despre tradiție sau doar despre dorința de a găti mai simplu, cele mai cunoscute rețete mănăstirești rămân actuale. Ele nu țin doar de religie, ci și de o formă veche de înțelepciune practică: să faci mult din puțin și să așezi hrana în rostul ei firesc. Clara DIMA