Proiectul poziționează Iașul ca un punct-cheie pe flancul estic al Uniunii Europene, într-un moment în care suveranitatea digitală devine o prioritate globală.



Iașul intră într-o ligă în care, până nu demult, păreau să joace doar marile puteri tehnologice ale lumii. Nu este o metaforă și nu este o promisiune îndepărtată. Este un fapt: în inima Moldovei urmează să fie instalat un sistem de calcul cuantic care schimbă radical regulile jocului, nu doar în tehnologie, ci în economie, securitate și știință.

Într-o perioadă în care România încă încearcă să recupereze decalaje istorice în infrastructură și digitalizare, acest proiect aruncă Iașul direct într-un viitor care, pentru mulți, pare încă science-fiction.

FreeYa Mind Campus (centrul de cercetare și transfer tehnologic care va funcționa la Iași, în zon Bucium) a semnat deja, în urmă cu câteva zile,contractul cu IBM pentru livrarea unui calculator cuantic în capitala Moldovei. Compania ieșeană are încheiate parteneriate pentru utilizarea sistemului cu universități și centre de cercetare din Iași, București, Timișoara și Cluj.

Irinel Bucur, antreprenor, specialist IT și activist civic din Iași, a postat pe rețelele de socializare date despre importanța calculatorului cuantic la Iași. „Am încercat prin această postare să explic și unor urmăritori cărora nu le venea să creadă că puterea este atât de mare și am minimizat-o când am spus că este de 2.3 ori mai mare decât suma tuturor calculatoarelor existente azi pe glob, realitatea fiind mult mai mare, fiecare qubit adaugând exponențial putere, adica dublând ce era deja”, spune Irinel Bucur.

Puterea care nu poate fi comparată

Sistemul IBM Quantum System Two, care va fi instalat la Iași începând cu toamna anului 2026, nu este doar „un calculator mai puternic”. Este o ruptură de paradigmă.

În lumea calculatoarelor clasice, progresul a fost întotdeauna liniar: mai multă memorie, procesoare mai rapide, optimizări incrementale. În lumea cuantică, însă, totul devine exponențial.

Aici intervine conceptul care schimbă tot: qubit. Dacă un calculator obișnuit procesează informația în biți — 0 sau 1 — sistemul cuantic operează într-o stare în care aceste valori există simultan. Nu este o metaforă poetică, ci o realitate matematică. Rezultatul? O capacitate de procesare care crește exploziv, cu fiecare qubit adăugat.

Pentru a înțelege dimensiunea acestui salt, comparațiile devin aproape imposibile. Pentru că puterea unui calculator cuantic nu crește liniar, ci exponențial.

La un anumit prag - în jur de 70 de qubiți - apare o limită fizică: nu mai există suficientă materie pe Pământ pentru a construi un sistem clasic care să simuleze ce poate face acel calculator.

Sistemul pregătit pentru Iași, cu aproximativ 140 de qubiți, depășește deja această barieră conceptuală. Nu vorbim despre „mai rapid”, ci despre „imposibil de replicat”.

Sfârșitul criptografiei așa cum o știm

Una dintre cele mai explozive implicații ale acestui proiect este în zona securității.

Sistemele actuale de criptare - cele care protejează tranzacțiile bancare, comunicațiile guvernamentale și infrastructura digitală globală - sunt construite pe ideea că anumite calcule sunt imposibil de realizat într-un timp rezonabil.

Calculatoarele cuantice schimbă această regulă. Algoritmi care ar necesita sute de milioane de ani pentru un supercomputer clasic ar putea fi rezolvați în ore sau chiar minute într-un sistem cuantic avansat.

Asta înseamnă un singur lucru: lumea trebuie să-și reinventeze complet securitatea digitală. Dar impactul nu se oprește la securitate. În medicină, calculul cuantic poate simula interacțiuni moleculare la un nivel de precizie imposibil pentru sistemele actuale. Asta ar putea însemna descoperirea rapidă de tratamente, dezvoltarea de medicamente personalizate, simularea unor boli complexe în timp real.

În energie și logistică, sistemele cuantice pot optimiza simultan mii sau milioane de variabile, oferind soluții pe care sistemele clasice nici nu le pot aproxima eficient.

Iașul, pe harta geopolitică a tehnologiei. O generație nouă de specialiști

Faptul că acest sistem va fi instalat în România nu este doar o realizare tehnologică, ci și una strategică.

Proiectul poziționează Iașul ca un punct-cheie pe flancul estic al Uniunii Europene, într-un moment în care suveranitatea digitală devine o prioritate globală.

Participarea unor actori internaționali, inclusiv parteneriatul cu IBM, dar și interesul mediului diplomatic și financiar, arată că miza depășește cu mult granițele unei simple investiții locale.

Un alt efect major al acestui proiect este în educație și formare.

Universități importante din România - inclusiv Universitatea Politehnica București - intră în parteneriate pentru a pregăti prima generație de specialiști în programare cuantică. Nu este doar o adaptare la viitor, ci o încercare de a-l construi.

Pentru mulți, calculul cuantic a fost până acum un concept abstract, rezervat laboratoarelor și marilor centre de cercetare din lume.

Instalarea acestui sistem la Iași schimbă complet perspectiva. Iar viitorul începe să funcționeze, concret, aici.

***

Iașul nu primește doar un calculator. Primește acces la o tehnologie care poate rescrie regulile securității globale, viteza descoperirilor științifice, modul în care sunt luate deciziile complexe .

Într-o lume în care puterea economică și geopolitică este tot mai legată de tehnologie, acest proiect reprezintă un salt direct într-o altă eră.

Daniel BACIU