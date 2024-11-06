Cămara virtuală a Iașului. Investiții în dulceață și murături cu profit aromat

Piața online din Iași s-a transformat într-un adevărat loc de pelerinaj digital pentru iubitorii de produse tradiționale. În zilele de week-end mai ales, o astfel de „piață” se deschide în spațiul virtual, iar anunțurile curg pe paginile de social media cu promisiuni aromate, aproape la fel de reale ca o tarabă plină cu borcane în strălucirea soarelui de toamnă.

Un astfel de mesaj anunță cu entuziasm: „Buna ziua! Sâmbătă, 9 noiembrie, voi la Iași cu următoarele produse...” și lista de delicii începe, o adevărată poezie culinară de dulcețuri, zacuscă și murături, care promite să cucerească orice cămară și orice amintire gustativă. Dulceață de cireșe amare, la 25 de lei borcanul de 370g, o dulceață din cireșe dulci pentru 18 lei, iar dacă ești curios, poți încerca o combinație de gusturi de agrișe roșii și albe, toate capturate în borcănașe de 370g la 20 de lei fiecare. Există ceva pentru fiecare pofticios și fiecare amator de arome clasice!

Dacă dulceața de cireșe te-a cucerit deja, stai să vezi restul! Dulceața de căpșune la 18 lei și cea de trandafiri la 20 de lei sunt doar începutul. Pentru cei mai aventuroși, sunt la ofertă și combinații mai puțin obișnuite, cum ar fi dulceața de pepene galben și pepene roșu, toate în borcănașe de 370g pentru doar 20 de lei. Și dacă ești de părere că dulceața ar trebui să fie un pic mai „exotică”, cea de smochine la 25 de lei îți promite o experiență sofisticată.

Însă online-ul ieșean nu se oprește doar la dulcețuri. Pentru iubitorii de gusturi sărate, găsim zacuscă cu pește macrou la 23 de lei borcanul de 370g, sau zacuscă din fasole, vinete sau hribi, toate pregătite ca pe vremuri, cu arome intense și tradiționale. Într-o lume unde zacusca „de la supermarket” a devenit oarecum banală, această selecție este o adevărată comoară de arome autentic românești.

Comenzi garantate, livrare gratuită!

Pentru cei care vor să aducă un pic din „cămara bunicii” în apartamentul modern, se oferă o gamă completă de murături: gogoșari la oțet, castraveți murați, gogonele sau chiar pepene murat, toate în borcane uriașe de 4,5 litri, la 45 de lei. Cei mai îndrăzneți pot opta pentru un bidon de murături asortate de 20 de litri, la un preț de 160 de lei, în care se regăsește un amestec exploziv de gusturi: pepene, castraveți, gogonele și conopidă, exact ca la mesele îmbelșugate de odinioară.

Siropurile din păpădie și mentă, la 15 lei sticla de 330ml, și roșiile cherry cu busuioc și oregano în ulei de măsline, la 17 lei borcanul de 370g, sunt ca o încântare a simțurilor pentru oricine dorește un strop de prospețime. Iar pentru o experiență unică, dulceața de ardei iute, la 20 de lei, aduce un contrast interesant între dulce și picant, perfect pentru cei care vor să experimenteze noi arome.

Un strop de nostalgie cu livrare gratuită... e prea frumos să fie adevărat? Dar iată că piața online din Iași îți oferă exact acest beneficiu: la comenzi de minim 100 de lei, livrarea este gratuită. Așa că poți comanda zarzavat la pungă la 14 lei sau pastă din roșii cu ardei kapia la 18 lei și să te bucuri de toate aceste bunătăți dintr-un singur clic.

Ce dovadă mai mare că tradiția poate coexista cu modernitatea? De la dulcețurile de agrișe și gemul de prune, până la borcanele pline de vinete coapte și ghebe marinate, toate sunt puse la dispoziție de oameni care păstrează cu drag rețetele de odinioară, dar știu să le împacheteze într-un mod nou, atrăgător și accesibil oricui.

Așa este online-ul ieșean: o piață modernă cu suflet de tradiție, unde fiecare borcan este o mică comoară care te invită să redescoperi bucuria gusturilor autentice, iar umorul cald al fiecărui vânzător adaugă un strop de farmec acestei experiențe.

Maura ANGHEL

