Ce poți face la Iași duminică, 26 aprilie. Orașul aleargă dimineața, se refugiază în muzee după-amiaza și încheie ziua cu Puccini

Duminică, 26 aprilie 2026, Iașul are program de oraș mare: Semimaraton în zona Palatului Culturii, spectacole pentru copii la „Luceafărul”, expoziții la Palat și Muzeul Unirii, lansare de carte la Casa Muzeelor și „Turandot” pe scena Operei. Atenție însă: între orele 12.00 și 18.00 este în vigoare cod portocaliu de vânt, cu rafale de 70–90 km/h, astfel că activitățile în aer liber trebuie alese cu prudență.

Duminica de 26 aprilie începe în forță, cu una dintre cele mai vizibile manifestări sportive ale primăverii: Semimaraton Iași 2026. Zona de start este Piața Palatului Culturii, iar programul include semimaratonul de 21 km, crosurile de 10 km și 5 km, cursa populară de 2,5 km, cursa persoanelor cu dizabilități și cursa copiilor. Primele starturi sunt programate la ora 9.00, iar activitățile sportive continuă până după prânz. Pentru cei care nu aleargă, evenimentul poate fi un spectacol urban în sine, dar și un motiv de atenție în trafic: sunt anunțate restricții și rute ocolitoare până la ora 13.00.

Pentru familiile cu copii, Teatrul „Luceafărul” are două variante duminicale. De la ora 11.00, în sala mare, se joacă „Greuceanu – Versiunea 2.0”, un spectacol care mută basmul lui Petre Ispirescu într-o zonă mai apropiată de universul digital al copiilor de azi. Seara, de la ora 17.30, în sala mică, este programat „Ursul păcălit de vulpe”. Pentru părinți, acesta este unul dintre cele mai sigure pariuri ale zilei: program clar, spațiu interior și o alternativă bună la plimbările lungi, mai ales în contextul vântului puternic anunțat după prânz.

Cei care vor o duminică de muzeu pot merge la Palatul Culturii, unde Muzeul de Istorie a Moldovei propune expoziția „Mamutul de la Palat. Singurul craniu de Mammuthus trogontherii din România”. Evenimentul are miză specială pentru publicul larg, nu doar pentru pasionații de paleontologie: piesa este prezentată ca unicat și vine după un proces amplu de restaurare. Este genul de expoziție care poate prinde foarte bine și la copii, și la adulți, pentru că transformă vizita la muzeu într-o întâlnire cu preistoria, chiar în centrul Iașului.

Tot pe traseul cultural al zilei intră și Muzeul Unirii, unde poate fi vizitată expoziția Ancăi Pașa Deaconu, „Față în Față. Începuturi”, deschisă în perioada 7 aprilie – 1 mai 2026. Este o alegere potrivită pentru cei care vor o ieșire mai liniștită, într-un spațiu istoric, departe de aglomerația din zona curselor. În aceeași logică a duminicii petrecute în interior, Casa Muzeelor găzduiește de la ora 15.00 o lansare de carte anunțată de Muzeul Național al Literaturii Române Iași.

Seara aparține Operei Naționale Române din Iași. De la ora 18.30, publicul este așteptat la „Turandot”, de Giacomo Puccini, unul dintre titlurile mari ale repertoriului liric. Spectacolul vine într-un moment cu încărcătură simbolică: premiera mondială a operei „Turandot” a avut loc la Scala din Milano pe 25 aprilie 1926, astfel că reprezentația de la Iași se așază, la exact un secol distanță, într-un context aniversar rar.

Pentru cei care vor o ieșire relaxată, fără bilet și fără program fix, Iașul rămâne ofertant, dar cu o precizare importantă: plimbările prin Copou, pietonalul Ștefan cel Mare sau zona Palatului sunt mai potrivite în prima parte a zilei. Prognoza indică vreme însorită dimineața, cu 15–18 grade, dar după ora 12.00 intră în vigoare codul portocaliu de vânt, valabil până la ora 18.00, cu rafale ce pot ajunge la 70–90 km/h. După-amiaza, muzeele, teatrul, cafenelele, librăriile și spațiile culturale închise devin variantele mai prudente. Clara DIMA