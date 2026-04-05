Cei mai buni elevi din domeniul „Industrie textilă și pielărie” se întâlnesc la Iași
În această vacanţă şcolară, Iașul găzduiește două etape naționale ale olimpiadelor pe discipline de învățământ. Marți, 6 aprilie, de la ora 17:00, are loc deschiderea evenimentului pentru aria curriculară „Științe socio-umane”, în Aula Universității „Alexandru Ioan Cuza”, despre care v-am informat pe larg săptămâna trecută.
Miercuri, 7 aprilie, de la ora 17:00, la Facultatea de Design al Afacerilor și Management Industrial (Corp TEX 1), din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi”, va începe Olimpiada Națională pentru domeniul „Industrie textilă și pielărie”.
Aceasta reunește, la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” din Iași, elevi și cadre didactice din 11 județe și promovează performanța școlară, creativitatea și inovația în domeniul textil, valorificarea tradițiilor locale în arta textilă, precum și dezvoltarea competențelor profesionale în acord cu cerințele pieței muncii. Programul concursului cuprinde o probă scrisă și una practică. De asemenea, elevii participanți vor vizita principalele obiective turistice ale municipiului. Județul Iași este reprezentat de două eleve, de la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” și de la Liceul Tehnologic din Hârlău.
„Așteptăm cu drag oaspeții noștri și încurajăm participanții să folosească această olimpiadă ca pe o oportunitate de a lega noi prietenii, de a experimenta și de a-și imagina cariere de succes, care să valorifice întregul lor potențial”, ne-a declarat prof. dr. Iuliana Țugui, din partea organizatorilor.
