Chirica sare la gâtul companiilor de utilități

* „Nu poți să sapi în tot orașul și apoi să te speli pe mâini, ca și când Iașul ar fi sat fără câini! Modernizarea rețelelor este necesară, dar repararea străzilor și trotuarelor este obligatorie”, a transmis primarul Chirica

Municipiul Iași se confruntă cu un fenomen care a stârnit furia cetățenilor: străzi și trotuare distruse, șanțuri lăsate neterminate, domeniul public ignorat după intervențiile companiilor de utilități. Într-o decizie fără precedent, primarul Mihai Chirica a dispus măsuri ferme pentru a restabili disciplina pe șantiere și a proteja drepturile ieșenilor.

În dimineața zilei de luni, 6 aprilie 2026, primarul a convocat o ședință specială cu grupul de lucru care monitorizează lucrările la rețelele de utilități. În echipă sunt reprezentanți ai Direcției Tehnice și Servicii Comunitare și agenți ai Poliției Locale, care verifică fiecare amplasament și aplică sancțiuni acolo unde lucrările nu sunt finalizate corespunzător. „Nu poți să sapi în tot orașul și apoi să te speli pe mâini, ca și când Iașul ar fi sat fără câini! Modernizarea rețelelor este necesară, dar repararea străzilor și trotuarelor este obligatorie. Respectul față de ieșeni nu se negociază!”, a declarat primarul Chirica.

Sancțiuni record

De la înființarea grupului de lucru în vara lui 2024, au fost monitorizate 159 de amplasamente, iar în situațiile în care domeniul public nu a fost refăcut corespunzător, Poliția Locală a aplicat 108 sancțiuni, în valoare totală de 207.400 lei.

Amenzi au primit SC DelGaz Grid SA – 50 de sancțiuni, SC ApaVital SA – 15 sancțiuni, alte societăți – 43 de sancțiuni.

Amenzile sunt aplicate în baza Regulamentului de refacere a domeniului public, recent înăsprit de Consiliul Local. Companiile au acum cinci zile la dispoziție pentru refacerea lucrărilor, altfel riscă sancțiuni între 2.400 și 2.500 de lei per incident.

Chirica a fost categoric: „Dacă în termen de 30 de zile nu voi vedea rezultate concrete în oraș, voi aplica sancțiuni drastice!”. Este un mesaj clar pentru companiile de utilități: disciplină totală pe șantiere sau amenzi maxime.

Situația nu afectează doar imaginea orașului: străzile deteriorate pun în pericol siguranța pietonilor și a șoferilor, iar refacerea întârziată a domeniului public generează disconfort pentru mii de ieșeni. Daniel BACIU