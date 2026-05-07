CNAIR confirmă: A7 nu va ajunge la Pașcani în august!

„Pe toți cei aproximativ 39 km ai lotului Domnești Târg - Răcăciuni se va putea circula cel mai târziu în luna august a acestui an, când se va deschide circulația și pe 49 km ai tronsonului de autostradă Bacău - Pașcani”, a transmis Crstian Pistol, directorul general CNAIR.

Entuziasmul creat în jurul deschiderii complete a Autostrăzii Moldovei A7 începe să se lovească de realitatea din teren și chiar de propriile declarații ale autorităților. Deși mesajele oficiale au lăsat impresia că Moldova va circula pe autostradă până la Pașcani încă din luna august, formularea transmisă acum de CNAIR arată, de fapt, altceva: autostrada nu va ajunge atunci la Pașcani, ci doar până în zona Mircești.

Practic, după ani întregi de așteptări, județul Iași și nordul Moldovei mai primesc o veste amară: încă nu vor fi conectați complet la marile coridoare de viteză ale României.

Declarația directorului CNAIR, Cristian Pistol, clarifică involuntar situația reală de pe șantiere. „Pe toți cei aproximativ 39 km ai lotului Răcăciuni - Bacău se va putea circula cel mai târziu în luna august a acestui an, când se va deschide circulația și pe 49 km ai tronsonului de autostradă Bacău - Pașcani”, a transmis șeful CNAIR.

Doar că cei 49 de kilometri menționați nu reprezintă întreg tronsonul până la Pașcani, ci doar Lotul 1 Săucești – Trifești, cu aproximativ 30,3 kilometri, și Lotul 2 Trifești – Gherăiești, cu aproximativ 18,9 kilometri.

Cu alte cuvinte, circulația se va opri în zona Mircești, înainte de Pașcani. Iar pentru județul Iași, acest lucru înseamnă că mai are de așteptat.

Este o diferență uriașă între mesajul politic transmis public și realitatea tehnică a proiectului.

În teren, lucrurile sunt mult mai complicate

În ultimele luni, autoritățile au creat impresia că Moldova va avea în sfârșit autostradă continuă până la Pașcani. Numai că, în teren, lucrurile sunt mult mai complicate. Pe anumite sectoare ale A7, constructorul UMB lucrează într-un ritm intens, însă există încă zone unde șantierul este departe de faza finală.

Pe lotul Adjud – Răcăciuni, lucrările sunt aproape terminate. Asfaltul este turnat aproape integral, marcajele sunt executate, iar muncitorii montează ultimele parapete și panouri fonoabsorbante. Aici, termenul din august pare realist.

În schimb, pe alte sectoare, mai ales în zona Bacău – Pașcani, există încă poduri, viaducte și noduri rutiere aflate în execuție. Se lucrează simultan la terasamente, umpluturi, fundații și amenajarea spațiilor de servicii. Oficial, stadiul fizic raportat pentru anumite loturi este de aproximativ 73%, ceea ce în infrastructură înseamnă că există încă foarte mult de muncă până la deschiderea circulației. Iar imaginile din șantier confirmă acest lucru.

De fapt, declarația CNAIR pare să pregătească deja terenul pentru o recalibrare a așteptărilor publice. În loc de autostradă completă până la Pașcani în august, Moldova va primi doar o nouă extensie parțială a traseului.

Pentru Iași, sentimentul devine tot mai familiar: autostrada se apropie, dar se oprește înainte de intrarea în județ.

Miza este însă uriașă. A7 reprezintă cel mai important proiect rutier pentru estul României din ultimele decenii. O conexiune rapidă între București, Bacău, Pașcani și, ulterior, Iași ar putea schimba radical economia regiunii, atragerea investițiilor și mobilitatea oamenilor.

Tocmai de aceea, fiecare termen ratat sau reinterpretat produce frustrare.

În prezent, constructorul UMB are o mobilizare impresionantă pe șantier, cu sute de muncitori și utilaje care lucrează în paralel pe mai multe sectoare. Ritmul este unul foarte bun comparativ cu alte proiecte de infrastructură din România, însă dimensiunea lucrărilor rămase arată clar că finalizarea completă a tronsonului până la Pașcani necesită încă timp.

Daniel BACIU