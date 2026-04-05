Creştinii romano-catolici şi protestanţi din întreaga lume celebrează astăzi Paştele, cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii, marcând Învierea lui Iisus Hristos. Evenimentul religios adună milioane de credincioşi în biserici şi în spaţii publice, într-un moment de reflecţie, speranţă şi solidaritate.

Vigilia Pascală la Vatican: mesaj puternic despre pace şi unitate

La Vatican, peste 10.000 de credincioşi au participat la Vigilia Pascală din Noaptea Învierii, oficiată în Basilica San Pietro. Ceremonia a fost condusă pentru prima dată de Papa Leon al XIV-lea, de la începutul pontificatului său.

În discursul său, Suveranul Pontif a transmis un mesaj puternic despre pace, curaj şi depăşirea barierelor dintre oameni, subliniind provocările actuale ale lumii:„Şi în zilele noastre nu lipsesc mormintele care trebuie deschise... precum neîncrederea, frica, egoismul sau războiul. Să nu ne lăsăm paralizaţi de ele.”

Mesajul papal a fost centrat pe ideea de solidaritate globală, într-un context internaţional marcat de conflicte şi tensiuni.

Paştele în România: peste 1,5 milioane de credincioşi în sărbătoare

În România, aproximativ 1,5 milioane de creştini romano-catolici şi protestanţi marchează astăzi Paştele. Comunităţile religioase organizează slujbe speciale, procesiuni şi evenimente dedicate acestei sărbători.

Printre cele mai active comunităţi se numără credincioşii din Transilvania, Banat şi Moldova, unde tradiţiile pascale sunt păstrate cu stricteţe şi transmit valori precum familia, credinţa şi solidaritatea.

Semnificaţia Paştelui în societatea contemporană

Paştele rămâne un simbol universal al renaşterii, speranţei şi iubirii, fiind totodată un moment de reflecţie asupra valorilor fundamentale ale umanităţii. În contextul actual, marcat de schimbări sociale şi tehnologice, mesajele religioase sunt amplificate prin platforme digitale, devenind relevante pentru audienţe globale.