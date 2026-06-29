Cu Siegfried Mureșan premier, un lanț de înlocuiri ar lovi PNL Iași

* totul pornește de la regula simplă a listelor comune PSD–PNL de la europarlamentare: dacă Siegfried Mureșan va fi instalat premier, Alexandru Muraru ar putea prelua mandatul de europarlamentar * locul său din Camera Deputaților ar fi preluat de Luciana Antoci, fost prefect de Iași și figură influentă în administrația locală, iar dacă aceasta ar refuza, următorul nume ar fi Costel Dolachi

Dacă Siegfried Mureșan ar ajunge premier și ar părăsi Parlamentul European, scena politică ar declanșa un lanț de înlocuiri cu efecte neașteptate, aproape ca un mecanism în care fiecare refuz împinge mandatul mai departe, dintr-un partid în altul.

Alexandru Muraru, pe lista de Bruxelles

Totul pornește de la regula simplă a listelor comune PSD–PNL de la europarlamentarele din 2024: locul nu aparține unui partid, ci curge automat pe lista comună, în ordinea candidaților rămași disponibili. Iar această ordine poate schimba complet echilibrul politic de la Bruxelles.

În mod firesc, primul nume care ar trebui să preia mandatul este Alexandru Muraru, aflat deja într-o poziție politică activă în Parlamentul României. Însă aici apare primul blocaj: acceptarea mandatului european înseamnă renunțarea la cel național, o decizie politică majoră, cu efecte imediate în plan intern.

Dacă Muraru refuză sau nu poate prelua mandatul, mecanismul avansează mai departe pe listă - și intrăm într-o zonă sensibilă politic. Următorul nume este Andra Bică, reprezentant PSD, ceea ce deschide un scenariu greu de ignorat: un mandat obținut pe o listă comună dominată de PNL ar putea ajunge, prin simpla logică a succesiunii, în mâinile PSD.

Abia după acest posibil transfer politic urmează Mara Mareș, care ar readuce mandatul în zona liberală, dar doar ca variantă de rezervă, mai departe în lanț.

În spatele acestui mecanism aparent tehnic se ascunde, de fapt, o tensiune politică reală: fiecare refuz, fiecare incompatibilitate sau ezitare poate muta un mandat european dintr-o tabără în alta, fără vot, fără campanie, doar prin rigiditatea listei comune.

Iașul îi poate trimite în Parlament pe Luciana Antoci sau Costel Dolachi

Și efectul nu se oprește la Bruxelles. Dacă Alexandru Muraru ar pleca în Parlamentul European, locul său din Camera Deputaților ar fi preluat de Luciana Antoci, fost prefect de Iași și figură influentă în administrația locală, iar dacă aceasta ar refuza, următorul nume ar fi Costel Dolachi.

Astfel, un singur posibil pas înainte al lui Siegfried Mureșan poate declanșa un întreg domino politic: mandate care se mută între partide, funcții care se eliberează în lanț și echilibre fragile care se reconfigurează fără ca alegătorii să mai intervină direct. Carmen DEACONU