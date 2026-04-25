Decizie explozivă: doar 1 sau 2 mașini SH pe an!

În timp ce motoarele economiei din Iași par să se gripeze , o altă realitate, mai puțin vizibilă, dar mult mai apăsătoare, explodează în liniște: invazia mașinilor second-hand și războiul declanșat de stat împotriva samsarilor auto. Iar noua măsură anunțată de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, riscă să producă unde de șoc chiar în inima Moldovei.

Pentru că Iașul nu este doar un pol universitar sau un hub de investiții. Este și unul dintre epicentrele pieței auto second-hand din estul țării. Mii de mașini „de import” ajung lunar în județ, multe dintre ele printr-un mecanism bine cunoscut, dar greu de controlat: rețele informale, interpuși, rude, prieteni, „cumpărători de ocazie” care, în realitate, alimentează o economie gri de proporții.

Iar acum, această lume riscă să fie zguduită din temelii. Limitarea la maximum două autoturisme second-hand pe an pentru o persoană fizică pare, la prima vedere, o simplă reglementare. În realitate, este o lovitură directă într-un sistem care, ani la rând, a funcționat la limita legii sau chiar dincolo de ea. În Iași, unde diferențele sociale sunt deja adânci, efectele pot fi explozive.

Pe de o parte, autoritățile vorbesc despre aer curat, despre combaterea poluării și despre stoparea comerțului ilegal. Pe de altă parte, în spatele acestor argumente, mii de oameni își văd amenințată o sursă de venit — fie ea declarată sau nu. Pentru mulți din ruralul ieșean, unde locurile de muncă sunt rare, „mica bișniță” cu mașini aduse din Germania sau Belgia nu este un lux, ci o formă de supraviețuire.

Și aici apare tensiunea reală. Pentru că, în timp ce orașul modern vorbește despre mobilitate verde și tranziție energetică, sate întregi din județ trăiesc din oportunități informale. O mașină cumpărată ieftin din afară și revândută cu câteva sute de euro profit poate însemna diferența dintre facturi plătite și datorii acumulate.

Dar statul spune stop! Ministrul Mediului nu ascunde realitatea - există „creativitate” în zona infracțională. Iar această creativitate a devenit, în timp, un mecanism sofisticat. Dacă limita va fi impusă, este de așteptat ca samsarii să se reinventeze: mașini aduse pe numele rudelor, prietenilor, vecinilor, rețele fragmentate care să ocolească legea.

Cu alte cuvinte, jocul nu se termină. Se mută la un alt nivel. Însă impactul imediat se va simți direct în buzunarul ieșenilor. Prețurile mașinilor second-hand ar putea crește, oferta s-ar putea reduce, iar accesul la o mașină „de buget” - vital pentru mulți - ar putea deveni mai dificil. Într-un județ în care transportul public din mediul rural este, de multe ori, precar, mașina personală nu este un moft. Este o necesitate.

Pentru că, dincolo de lupta declarată împotriva samsarilor, măsura riscă să lovească exact acolo unde vulnerabilitatea este deja maximă. În Iași, unde contrastul dintre urbanul în plină expansiune și ruralul blocat în subdezvoltare este deja evident, orice intervenție brutală poate adânci și mai mult prăpastia. Carmen DEACONU