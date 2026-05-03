Depozit de muniție neexplodată, descoperit la Holboca

În timpul unor lucrări de construcții efectuate pe strada Câmpului, în comuna Holboca, muncitorii au dat peste ceea ce, la prima vedere, părea o simplă anomalie a solului. În realitate, era începutul unei intervenții pirotehnice complexe, de mare risc, care avea să mobilizeze rapid structurile specializate ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași.

Apelul în Dispeceratul integrat ISU - SMURD - SAJ a declanșat imediat procedurile standard pentru astfel de situații, iar echipa pirotehnică a Detașamentului 2 de Pompieri Iași a fost direcționată la fața locului. În urma cercetării zonei și a intervenției controlate, specialiștii pirotehniști au identificat un depozit accidental de muniție neexplodată, format din 71 de proiectile perforante trasoare de calibrul 75 mm și 21 de proiectile explozive de același calibru. Descoperirea nu este doar o simplă curiozitate tehnică, ci un indicator clar al modului în care conflictele armate ale trecutului continuă să existe latent în infrastructura subterană a prezentului.

După identificare, muniția a fost ridicată în condiții de maximă siguranță și transportată către punctele specializate de depozitare, urmând să fie distrusă controlat, conform procedurilor legale și tehnice în vigoare. Operațiunea s-a încheiat fără incidente, dar cu o nouă confirmare a faptului că activitatea pirotehnică rămâne una dintre cele mai riscante și mai solicitante misiuni ale structurilor de intervenție.

Autoritățile reamintesc, în acest context, obligațiile esențiale ale cetățenilor: anunțarea imediată a descoperirilor la numărul unic de urgență 112, evitarea oricărui contact cu elementele de muniție și delimitarea strictă a zonei până la sosirea echipelor specializate. La fel de important este rolul autorităților locale și al executanților de lucrări, care trebuie să asigure securizarea perimetrului și oprirea imediată a activităților din zonă. Andrei TURCU

