Deschidere internațională: romii ieșeni, colaborare cu cei din Italia

* autoritățile au anunțat că au fost eliberate aproximativ 160 de adeverințe de apartenență etnică, documente necesare pentru participarea la admiterea pe locurile dedicate

O ședință cu miză socială importantă a avut loc la Instituția Prefectului – județul Iași, unde Grupul de Lucru Mixt pentru Problemele Romilor a reunit experți locali, mediatori sanitari și școlari, reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică și ai Inspectoratului Școlar Județean, sub coordonarea subprefectului Florin Bucșă. Întâlnirea a vizat în special măsurile de sprijin pentru integrarea educațională a elevilor de etnie romă și reducerea abandonului școlar.

Autoritățile au anunțat că au fost eliberate aproximativ 160 de adeverințe de apartenență etnică, documente necesare pentru participarea la admiterea pe locurile dedicate. În plus, reprezentanții Biroului pentru problemele romilor au semnalat și situații în care elevi din alte județe s-au adresat instituțiilor din Iași pentru obținerea acestor documente, aspect care, potrivit autorităților, arată o presiune tot mai mare pe acest mecanism de sprijin educațional.

Semnal de alarmă: orientarea greșită duce la abandon școlar

În cadrul discuțiilor, consilierul pentru problemele romilor din cadrul Prefecturii Iași, Elena Motaș, a subliniat importanța consilierii corecte a părinților și elevilor în procesul de completare a opțiunilor pentru admiterea la liceu.

Potrivit acesteia, deși sistemul educațional oferă locuri pentru toți elevii, există situații în care lipsa de informare sau așteptările nerealiste conduc la alegerea unor licee cu profil vocațional sau cerințe ridicate, în condițiile în care mulți elevi din mediul rural pornesc cu lacune în pregătire. Această nepotrivire, spun specialiștii, devine una dintre principalele cauze ale abandonului școlar.

Model de bună practică: proiect Erasmus+ în comunitatea Lungani

Un moment important al întâlnirii a fost prezentarea unui exemplu de bună practică în domeniul implicării civice a tinerilor romi: proiectul ERASMUS+ „Activ în comunitatea mea”, implementat de Asociația Pro Roma.

Proiectul a condus la elaborarea unei strategii locale de tineret și la formarea a 30 de tineri implicați în acțiuni civice, fiind create parteneriate între autorități locale, școli și organizații neguvernamentale. Peste 300 de tineri au participat la ateliere, vizite de studiu și consultări comunitare, cu scopul de a stimula implicarea civică și motivația educațională în comunitatea din Lungani.

Reprezentanții proiectului au subliniat că modelul promovat se bazează pe „capacitarea tinerilor prin asumare”, nu prin dependență de asistență socială, iar rezultatele obținute sunt considerate replicabile în alte comunități.

Colaborare internațională

Ședința a avut și o dimensiune internațională, prin participarea unei asociații a romilor din regiunea Veneto, Italia. Reprezentanții acesteia au prezentat experiențe pozitive privind integrarea educațională și au exprimat interesul pentru dezvoltarea unor parteneriate cu instituțiile și organizațiile din județul Iași.

Întâlnirea de la Prefectură se conturează astfel ca un pas important în consolidarea dialogului instituțional și a proiectelor de incluziune socială, cu accent pe educație, orientare școlară și cooperare internațională.

Carmen DEACONU