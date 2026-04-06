Descinderi la Moţca. Trei bărbaţi reţinuţi după un jaf de zeci de mii de lei

Forţe speciale şi poliţişti din Neamţ şi Iaşi au făcut descinderi spectaculoase în localitatea Moţca, într-un dosar de furt calificat. În urma acţiunilor au fost reţinute trei persoane din judeţul Iaşi, bănuite că ar fi pătruns în noaptea de 14 spre 15 martie într-un imobil din Vânători-Neamţ, de unde au furat 50.000 de lei şi un carnet de membru CAR.

Acţiunea forţelor de ordine a vizat destructurarea unei grupări implicate în mai multe furturi. Trei bărbaţi, cu vârste de 22, 38 şi 46 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru a stabili întreaga activitate infracţională a grupării şi eventuali complici.

Poliţiştii au pus în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară, cinci mandate de percheziţie a vehiculelor şi trei mandate de aducere.

În timpul descinderilor, au fost ridicate telefoane mobile, stick-uri de memorie, suma de 28.983 de lei şi 5.600 de euro, precum şi alte bunuri de interes pentru anchetă.

Totodată, un autovehicul a fost indisponibilizat pentru luarea unei măsuri asiguratorii.

La operaţiune au participat luptători S.A.S. din Neamţ şi Iaşi, jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău, poliţişti din Secţiile de Poliţie Rurală Crăcăoani şi Urecheni, Serviciul Criminalistic Neamţ şi Formaţiunea de Investigaţii Criminale Târgu-Neamţ. Laura RADU