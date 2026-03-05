Doar o treime din locuințele ieșenilor sunt asigurate la dezastre

* Iașul are 46.741 polițe PAD * România rămâne cu „trei case din patru” neacoperite

Iașul arată, în miniatură, paradoxul României când vine vorba de riscuri naturale: știm că trăim într-o zonă expusă, dar ne comportăm ca și cum dezastrul ar fi mereu „în altă parte”. Datele publice PAID indică pentru municipiul Iași un total de 46.741 polițe PAD în vigoare, raportate la 153.534 locuințe, un grad de cuprindere de aproximativ 30,4%, adică „în jur de o treime”. La scara întregului județ, imaginea se rarefiază: 82.023 polițe la 378.012 locuințe, ceea ce înseamnă circa 21,7% acoperire.

În termeni simpli, diferența dintre municipiu și județ nu e doar o statistică. PAD este asigurarea obligatorie de bază administrată de PAID și acoperă trei riscuri majore: cutremur, inundații, alunecări de teren. Acolo unde polița există, reconstrucția are o șansă reală să înceapă cu despăgubiri; acolo unde lipsește, proprietarii ajung să depindă de economii personale și de ajutoare publice care, în practică, rareori acoperă refacerea integrală a unei case.

La nivel național, tabloul confirmă că Iașul nu e o excepție, ci o felie dintr-o vulnerabilitate generalizată. Harta PAID arată 2.393.875 polițe PAD în vigoare, ceea ce înseamnă un grad de cuprindere de 24,62% din fondul locativ al României. În aceeași pagină, PAID afișează și totalul daunelor plătite până la acel moment (89.284.714,19 lei, cumulat, conform panoului public). Concluzia e aceeași: chiar dacă există un mecanism de despăgubire, problema rămâne intrarea în sistem – prea puține polițe, prea multe locuințe expuse.

România are „aproximativ 10 milioane de locuințe”, dar doar „aproximativ 2,4 milioane” au asigurarea obligatorie, astfel încât „rămân trei case din patru neacoperite” de protecție financiară în fața dezastrelor naturale. Exemplele invocate au arătat diferența dintre pagubă și acoperire: mii de locuințe afectate de inundații, dar despăgubiri posibile doar pentru câteva sute, tocmai din cauza lipsei poliței. Pentru Iași, „o treime asigurată” în municipiu nu e un motiv de relaxare, ci un prag care arată cât de mult rămâne încă pe cont propriu. Într-un oraș cu blocuri vechi, extinderi rapide și presiune urbană, întrebarea nu este dacă riscul există, ci cât de pregătită e comunitatea să-și refacă viața după un șoc major. Iar cifrele PAID, puse lângă realitatea ultimilor ani, spun limpede: protecția financiară rămâne, încă, un obicei de minoritate.

Dan DIMA