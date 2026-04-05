Dosar medical online pentru toți românii. Cardul de sănătate dispare până în 2027

România se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări din sistemul sanitar: trecerea completă la dosarul medical online, care va înlocui actualele carduri de sănătate până în anul 2027. Măsura face parte din angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește digitalizarea completă a serviciilor medicale.

Anunțul a fost făcut de președintele Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, care a explicat că sistemul informatic actual, vechi de peste două decenii, trebuie adaptat la nevoile reale ale pacienților și medicilor. Potrivit acestuia, platforma va fi complet retehnologizată, astfel încât să permită accesul facil și rapid la datele medicale.

Din vara anului 2026, românii ar putea avea acces la propriul dosar medical direct de pe telefon, laptop sau tabletă. Practic, toate informațiile legate de sănătate vor fi centralizate într-un singur loc, eliminând necesitatea documentelor fizice precum fișele medicale sau scrisorile de externare. Pacienții vor putea consulta istoricul medical oricând, iar medicii vor avea acces rapid la date relevante, inclusiv în situații de urgență.

Noua platformă nu va mai fi destinată exclusiv comunicării dintre instituții, ci va deveni un instrument activ pentru pacient. Fiecare român va avea propriile date de autentificare, ceea ce va permite accesul securizat la informațiile personale. Această schimbare este menită să reducă birocrația, să eficientizeze consultațiile și să crească transparența în sistemul medical.

Deși puțini știu, România dispune deja de o versiune funcțională a acestui sistem, cunoscută sub numele de Dosarul Electronic de Sănătate, administrat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Platforma permite accesul la istoricul consultațiilor, internărilor, diagnosticelor, tratamentelor și documentelor medicale, oferind în același timp control asupra accesului la aceste date și protecția informațiilor personale.

Eliminarea cardului de sănătate vine ca o consecință firească a digitalizării, mai ales în contextul în care multe dintre aceste carduri sunt deja expirate. Înlocuirea lor cu un sistem digital va simplifica accesul la servicii medicale și va reduce semnificativ timpul pierdut în proceduri administrative.

Această reformă marchează un pas major pentru sistemul sanitar din România, aliniindu-l la standardele europene și oferind pacienților un control mai mare asupra propriilor date medicale. Dacă termenul din 2026 va fi respectat, accesul rapid, securizat și complet la informațiile medicale va deveni o realitate pentru toți românii.

Clara DIMA