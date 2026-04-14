Dosarul microbuzelor electrice școlare, anchetat de Parchetul European

Semnalul de alarmă a fost tras chiar de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care a confirmat că sesizarea făcută anterior a fost preluată de procurorii europeni. În centrul acestei investigații se află un paradox șocant: același tip de microbuz electric, cu 16+1 locuri, ar fi fost achiziționat în diferite județe la prețuri care variază de la aproximativ 99.000 de euro până la un incredibil 263.000 de euro, fără diferențe tehnice semnificative care să justifice această prăpastie.

O anchetă explozivă a fost declanșată la nivel înalt: Parchetul European a confirmat oficial deschiderea unei investigații privind achiziția de microbuze electrice școlare finanțate prin PNRR. Ceea ce părea, la început, un program strategic pentru modernizarea transportului elevilor se transformă acum într-un potențial scandal de proporții, în care diferențele de preț ridică suspiciuni greu de ignorat.

Dintr-un proiect ambițios, România riscă să se confrunte cu imaginea unui mecanism defectuos sau chiar abuziv. Din cele 250 de milioane de euro alocate prin PNRR pentru achiziția a 3.200 de microbuze, s-a ajuns, în mod șocant, la doar aproximativ 1.300 de unități cumpărate - și la prețuri care, în unele cazuri, depășesc de două sau chiar trei ori estimările inițiale. Ceea ce trebuia să fie un program de eficientizare și modernizare se conturează acum ca o posibilă gaură neagră financiară.

În centrul acestui mecanism apare numele companiei Aveuro International SRL, care ar fi câștigat licitațiile în aproximativ 60% din județe. Și mai alarmant, în aproape 90% dintre proceduri ar fi existat o singură ofertă admisibilă — cea a acestei firme. Un detaliu care ridică întrebări serioase despre competiție, transparență și corectitudine.

Diferențele de preț sunt greu de ignorat. Vehicule similare, bazate pe platforme precum Ford E-Transit, ar avea un cost real de producție estimat între 64.000 și 70.000 de euro, fără TVA. Cu toate acestea, statul român ar fi plătit în unele cazuri peste 200.000 de euro pentru un singur microbuz. Practic, un adaos care, potrivit informațiilor apărute, ar putea ajunge și la 100.000 de euro per unitate.

„La licitația de la Iași au fost 4 oferte, 50 de clarificări...”

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat, la vremea respectivă, că îl „înfurie” și pe el faptul că instituția pe care o conduce a plătit 200.000 de euro pentru un microbuz școlar electric, dar achiziția a respectat legislația. „Eu nu am intervenit și nu intervin în licitații publice. Noi nu facem achiziții publice directe. La licitația de la Iași au fost 4 oferte, 50 de clarificări, în urma desemnării de către specialiștii de la Achiziții de la CJ un câștigător, nu a fost depusă nicio contestație după, nu eu fac oferta. În țară au fost prețuri diferite la aceste microbuze. De la Olt, la Iași, la Bihor, la Cluj, la Constanța, toate celelalte județe”, a spus Costel Alexe.

Explicația oferită de șeful CJ Iași mută centrul problemei către nivelul național. Potrivit acestuia, instituția pe care o conduce nu ar fi făcut altceva decât să urmeze ghidul transmis de Ministerul Educației, fără a interveni în proceduri sau în stabilirea ofertelor. Mai mult, el sugerează că, dacă licitațiile ar fi fost centralizate de instituții precum Ministerul Dezvoltării, situația ar fi fost complet diferită, iar diferențele uriașe de preț ar fi fost evitate.

Nici reacțiile nu întârzie să amplifice tensiunea. Patronul companiei, Vlad Mircea Papuc, nu a negat marjele uriașe de profit, oferind un răspuns care a devenit viral prin nonșalanță: „Doamne ajută! Nu comentez prețul”. O declarație care, în contextul unei anchete europene, capătă o greutate simbolică uriașă.

Cazul capătă și valențe politice sensibile. Firma este conectată indirect la cercuri de influență locale, iar numele unor lideri politici apare în contextul procedurilor de achiziție, inclusiv Ilie Bolojan, în mandatul căruia Consiliul Județean Bihor a derulat o achiziție similară, la prețuri semnificativ peste media estimată la nivel european.

Între timp, cifrele financiare ale companiei explodează: profituri de zeci de milioane de lei, creșteri spectaculoase de peste 1.400% și o expansiune accelerată pe piața contractelor publice. Toate acestea alimentează suspiciunile că nu este vorba doar despre o simplă diferență de preț, ci despre un mecanism mai complex, care ar putea implica disfuncționalități majore în sistemul de achiziții publice.

Iar miza este uriașă, pentru că nu vorbim doar despre microbuze sau despre cifre contabile, ci despre bani europeni, despre încrederea în instituții și despre modul în care sunt gestionate resursele destinate modernizării României. Ancheta deschisă de Parchetul European ar putea deveni un test major pentru capacitatea statului de a-și corecta derapajele și de a sancționa eventualele abuzuri.

În acest moment, toate privirile sunt ațintite asupra anchetei. Dacă suspiciunile se confirmă, consecințele ar putea fi devastatoare - nu doar pentru cei implicați direct, ci pentru întregul sistem de gestionare a fondurilor europene.

Una peste alta, rămâne trista realitate că un program destinat elevilor s-a transformat într-un scandal de sute de milioane de euro. Andrei TURCU