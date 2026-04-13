După ce a creat un adevărat haos în Tătărași, Podul Aurel Vlaicu va fi redeschis la vară

* trafic sufocat, ocoluri absurde, străzi secundare blocate, noroi și nervi întinși la maximum, așa arată Tătărașul după închiderea Podului Aurel Vlaicu * Primăria Iași anunță că noua construcție abia 1 iulie, după ce una dintre cele mai sensibile zone ale orașului a fost aruncată în haos

Iașul nu mai are de mult un trafic greu. Are un trafic scăpat de sub control. Diminețile în oraș au ajuns o probă de rezistență, iar în Tătărași situația a explodat după închiderea Podului Aurel Vlaicu. În locul unei circulații deja dificile, cartierul s-a trezit cu un blocaj generalizat: rute alternative prea înguste, intersecții sufocate, mașini bară la bară și pietoni obligați să se strecoare prin noroi și zone de șantier.

Acesta este tabloul din teren, în timp ce Primăria anunță oficial că podul va fi redeschis abia la 1 iulie 2026. Cu alte cuvinte, după ce a dat peste cap una dintre cele mai circulate zone din oraș, administrația le spune ieșenilor că mai au de așteptat aproape trei luni.

Primarul Mihai Chirica susține că noul pod rutier din zona Veneția va avea două benzi de circulație și trotuare pietonale și că va reface legătura dintre Ciric și Aurel Vlaicu. Investiția este estimată la 18,5 milioane de lei, din care aproape 6 milioane de lei vin prin programul național „Anghel Saligny”. Argumentul Primăriei este că vechea structură era prea degradată pentru a mai putea fi consolidată eficient, iar singura variantă tehnică viabilă a rămas demolarea și reconstruirea completă.

Explicația poate sta în picioare pe hârtie. În trafic, însă, oamenii văd altceva: un cartier împins la limită. E suficient să treci dimineața prin zonă ca să înțelegi ce înseamnă „lucrare necesară” atunci când este plătită de cetățeni cu timp pierdut, nervi și disconfort zilnic.

„Copilul meu învață la o școală din zonă. Când l-am dus la școală a trebuit să fac un ocol imens. S-a circulat bară la bară. Dacă totuși încerci să ajungi pe jos, trebuie să traversezi tot felul de zone mocirloase”, spune Gabriela Andone, mama unui elev.

În teorie, Iașul se modernizează. În practică, multe dintre intervenții arată mai degrabă ca o administrație care repară continuu și tot nu reușește să dea oamenilor sentimentul că orașul funcționează. Gropile se astupă și reapar, benzile dispar peste noapte, iar șantierele lasă în urmă nu doar praf și pământ, ci și impresia că nimeni nu se gândește serios la efectele din teren.

Închiderea Podului Aurel Vlaicu a arătat brutal cât de fragil este traficul din Iași. A fost suficientă blocarea unui singur punct-cheie pentru ca un cartier întreg să intre în avarie. Iar până la 1 iulie, acesta este adevărul pe care îl vor suporta zilnic mii de șoferi, părinți și pietoni: între promisiunea unui pod nou și realitatea din trafic, Tătărașul plătește prețul haosului.

Dan DIMA