* aproape unul din doi copii spune că ar avea nevoie de mai mult timp pentru somn, potrivit datelor transmise de Salvați Copiii România * la Iași, oboseala se vede mai ales la elevii de gimnaziu și liceu, prin zile lungi, teme multe, meditații și presiunea rezultatelor bune

Elevii din Iași sunt tot mai obosiți, iar somnul a devenit una dintre primele nevoi sacrificate în programul zilnic. Aproape unul din doi copii ar vrea să aibă mai mult timp pentru odihnă, arată o anchetă Salvați Copiii România, transmisă pe 4 mai. Procentul crește odată cu vârsta: 24% la ciclul primar, 42% la gimnaziu și 52% la liceu.

În Iași, aceste cifre se traduc într-o realitate pe care mulți părinți o cunosc deja: copii care pleacă dimineața devreme de acasă, petrec multe ore la școală, merg la meditații, își fac temele seara și ajung să aibă timp liber abia înainte de culcare. Pentru elevii de gimnaziu și liceu, presiunea nu vine dintr-o singură direcție, ci dintr-un cumul de factori: program încărcat, competiție pentru colegiile mari, examene, teme, navetă și așteptări tot mai mari.

Somnul, prima victimă a programului încărcat

Datele Salvați Copiii arată că lipsa somnului devine mai apăsătoare pe măsură ce copiii înaintează în vârstă. Dacă în ciclul primar un sfert dintre copii simt nevoia de mai mult somn, la gimnaziu procentul urcă la 42%, iar la liceu depășește jumătate dintre elevi.

Este exact perioada în care presiunea școlară crește. La gimnaziu apar testările, pregătirea pentru Evaluarea Națională și dorința părinților de a obține un loc la un liceu bun. La liceu, elevii intră în logica Bacalaureatului, a admiterii la facultate și a competiției pentru medii mari.

În Iași, unde colegiile cu tradiție atrag elevi din tot județul, presiunea începe devreme. Mulți copii ajung să funcționeze după un program asemănător celui al adulților: cursuri dimineața, teme după-amiaza, meditații seara și foarte puțin timp pentru odihnă reală.

Meditații, teme și navetă

Pentru elevii care locuiesc în afara municipiului sau în zone îndepărtate de școală, naveta adaugă zilnic zeci de minute sau chiar ore la program. Trezirea devreme, traficul, transportul în comun și drumul spre casă reduc și mai mult timpul rămas pentru somn, relaxare sau activități în aer liber.

La acestea se adaugă meditațiile, devenite aproape obișnuite în anii de examen. Părinții le privesc ca pe o formă de siguranță, mai ales când copilul se pregătește pentru Evaluarea Națională, Bacalaureat sau admiterea la facultate. Numai că, adunate peste orele de la școală și teme, ele pot transforma ziua unui elev într-un maraton.

Ancheta Salvați Copiii mai arată că 75% dintre copii au mai puțin de cinci ore de activități în aer liber pe săptămână, adică sub o oră pe zi. În același timp, 62% petrec cel puțin trei ore zilnic online, iar un sfert ajung la șase ore sau mai mult pe internet.

Un copil obosit nu este doar un copil care cască la ore. Lipsa somnului afectează atenția, memoria, răbdarea și capacitatea de a gestiona emoțiile. În timp, oboseala poate duce la iritabilitate, anxietate, scăderea motivației și respingerea școlii ca spațiu asociat permanent cu presiunea.

Pentru Iași, discuția este importantă tocmai pentru că orașul are școli puternice, colegii competitive și familii care investesc mult în educație. Performanța școlară rămâne importantă, dar nu poate fi construită pe epuizare.

Clara DIMA