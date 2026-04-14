Elevii ieșeni au adus aproape 70 de premii și mențiuni de la olimpiadele naționale. Neogreaca și Geografia trimit 11 tineri la competițiile internaționale

Bilanțul centralizat al rezultatelor arată că Iașul a avut un parcurs foarte bun la etapele naționale ale olimpiadelor din această primăvară, atât la disciplinele teoretice, cât și la cele vocaționale și tehnologice. Pe categorii de premii, bilanțul este clar: 12 premii I, 13 premii II, 14 premii III și 30 de mențiuni. Acestea reprezintă nucleul dur al performanței. În afara lor, în comunicate mai apar 12 premii speciale la Geografie, 3 premii speciale la Limba și literatura română, mai multe mențiuni speciale la Limbi moderne, 9 mențiuni de onoare și numeroase medalii la Matematică. Așadar, tabloul complet este și mai bogat decât simpla sumă a premiilor I, II, III și a mențiunilor.

Cea mai mare participare este consemnată la Matematică, unde sunt menționați 60 de elevi. Rezultatele oficiale includ 3 premii I, 3 premii III și 6 mențiuni, dar și 9 mențiuni de onoare, mai multe medalii și 7 calificări la baraj. Barajul nu înseamnă automat calificare la etapa internațională, ci o etapă suplimentară de selecție. Totuși, ca volum de participare și număr total de distincții, Matematica este disciplina care domină detașat între rezultatele analizate.

Un alt bloc consistent de rezultate vine de la olimpiadele de limbi moderne. La franceză, italiană, spaniolă și engleză, Iașul a avut 45 de elevi. Bilanțul cumulat este de 1 premiu I, 2 premii II, 4 premii III și 6 mențiuni, la care se adaugă un premiu special și mai multe mențiuni speciale. Cea mai puternică performanță la capitolul acces direct la etapa internațională vine de la Olimpiada Națională de Limba Neogreacă. Lotul județului Iași a avut 17 elevi, iar rezultatele au fost foarte bune: 1 premiu I, 2 premii II, 1 premiu III și 4 mențiuni. Toți cei 8 elevi premiați s-au calificat la etapa internațională. Este cel mai bun rezultat din întregul set de comunicate dacă indicatorul folosit este numărul elevilor trimiși mai departe la competiții internaționale.

Pe locul următor se află Geografia, una dintre disciplinele care confirmă constant tradiția ieșeană a performanței. Comunicatul menționează 22 de elevi, cu un bilanț de 1 premiu II, 1 premiu III, 3 mențiuni MEC și 12 premii speciale. Mai important, Geografia aduce 3 calificări internaționale: două la Olimpiada Europeană de Geografie și una la Olimpiada Internațională de Geografie. Cu alte cuvinte, după Neogreacă, Geografia este disciplina care trimite cei mai mulți tineri ieșeni la marile competiții externe din 2026.

În zona disciplinelor vocaționale, rezultatele sunt la fel de consistente. La Muzică, elevii ieșeni au obținut 4 premii I, 4 premii II, 3 premii III și 5 mențiuni, adică 16 distincții consemnate în comunicat. La Coregrafie, palmaresul este de 2 premii I, 3 premii II, 1 premiu III și 3 mențiuni. Sunt cifre care arată că performanța ieșeană nu se oprește la disciplinele clasice, ci se vede puternic și în domeniul artistic.

La Limba și literatura română, elevii ieșeni au obținut 1 premiu I, 1 premiu III, 3 mențiuni și 3 premii speciale, iar la Industrie textilă și pielărie județul a avut 2 elevi calificați, dintre care unul a câștigat premiul II. Ieșenii au adus 69 de premii și mențiuni de la olimpiadele naționale. Iașul își păstrează astfel statutul de județ cu rezultate puternice, loturi numeroase și performanță distribuită pe mai multe domenii.

Maura ANGHEL