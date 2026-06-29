Filarmonica „Moldova” deschide vara la Iași

* muzica se mută sub cerul liber, chiar în inima orașului * joi, 2 iulie 2026, de la ora 19:00, Filarmonica „Moldova” din Iași invită publicul la primul concert vocal-simfonic din cadrul Stagiunii Estivale 2026, în Grădina Palas * accesul este liber

Iașul intră în ritmul serilor de vară cu unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale sezonului. Filarmonica „Moldova” deschide Stagiunea Estivală 2026 cu un concert vocal-simfonic în aer liber, programat joi, 2 iulie, de la ora 19:00, în Grădina Palas.

Pe scenă se vor afla două dintre ansamblurile de elită ale instituției: Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Moldova” și Corul Academic „Gavriil Musicescu”. Concertul va fi condus de dirijorul Cristian Sandu, iar pregătirea corală îi aparține Consuelei Radu-Țaga, dirijorul corului.

Concert vocal-simfonic cu acces liber

Pentru publicul ieșean, concertul din Grădina Palas înseamnă mai mult decât o seară muzicală. Este una dintre acele întâlniri în care orașul își schimbă respirația, iar spațiul urban devine scenă culturală. În locul agitației de peste zi, Grădina Palas va găzdui armonii, aplauze și emoția unei seri trăite împreună.

Accesul publicului este liber, un detaliu important pentru familii, tineri, turiști sau pentru cei care vor să descopere muzica simfonică într-un cadru mai relaxat. Astfel, concertul devine o invitație deschisă pentru toți cei care vor să petreacă o seară de vară altfel, cu muzică live, într-un decor urban spectaculos.

Stagiunea Estivală 2026 continuă tradiția prin care Filarmonica „Moldova” scoate muzica din sala de concert și o duce în mijlocul comunității. Este un gest cultural important, mai ales într-un oraș ca Iașul, unde publicul are o relație profundă cu arta, educația și marile instituții de cultură.

Iașul, orașul în care vara începe cu muzică

Concertul de joi seară marchează startul unei veri muzicale în care Grădina Palas devine loc de întâlnire pentru melomani, trecători și familii aflate la plimbare. Formula vocal-simfonică promite un impact aparte, prin întâlnirea dintre forța orchestrei și expresivitatea corului.

Pentru Filarmonica „Moldova”, evenimentul este și o formă de apropiere de publicul larg. Pentru Iași, este încă o dovadă că viața culturală nu se limitează la sălile de spectacol, ci poate coborî firesc în oraș, acolo unde oamenii se întâlnesc, se opresc și ascultă.

Joi, 2 iulie, de la ora 19:00, Grădina Palas devine scena unei seri în care muzica, vara și orașul se întâlnesc sub același cer. Iar pentru public, invitația este simplă: să vină, să asculte și să se bucure de primul concert al Stagiunii Estivale 2026.

Maura ANGHEL