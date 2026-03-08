Foamea îi ține pe copii în bănci! Zeci de mii de elevi din Iași vin la școală pentru o masă caldă

* în total, 24.244 de copii primesc zilnic hrană, cu 703 mai mulți față de anul precedent – un semnal că nevoia crește pe măsură ce sărăcia lovește din ce în ce mai puternic comunitățile vulnerabile * asta înseamnă că cel puțin unul din cinci elevi din județ depinde de acest program pentru a avea energie să învețe, să participe la ore și să își păstreze șansa la educație

În județul Iași, realitatea este dură și nemiloasă: pentru zeci de mii de copii, drumul spre școală nu este doar o cursă către cunoaștere, ci o luptă pentru supraviețuire. Programul național „Masă sănătoasă” nu mai este doar un sprijin alimentar – este un adevărat colac de salvare care ține elevii departe de abandonul școlar și le oferă, pentru câteva momente pe zi, siguranța unei mese calde.

Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Iași, 48 de unități de învățământ sunt implicate în acest program vital. Dintre acestea, 39 sunt școli din mediul rural, iar 9 din mediul urban. În total, 24.244 de copii primesc zilnic hrană, cu 703 mai mulți față de anul precedent – un semnal că nevoia crește pe măsură ce sărăcia lovește din ce în ce mai puternic comunitățile vulnerabile. Aceasta înseamnă că peste unul din cinci elevi din județ depinde de acest program pentru a avea energie să învețe, să participe la ore și să își păstreze șansa la educație.

Printre școlile beneficiare se numără cinci instituții din municipiul Iași - Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” și Școala Gimnazială „George Coșbuc” - dar majoritatea elevilor care primesc sprijin vin din județ - două din Hârlău, una din Târgu Frumos, iar restul din comunele Alexandru Ioan Cuza, Andrieșeni, Aroneanu, Belcești, Brăești, Ciohorăni, Ciortești, Ciurea (2), Coarnele Caprei, Comarna, Costești, Costuleni, Cozmești, Dagâța, Dobrovăț, Fântânele, Gorban, Grajduri, Gropnița, Holboca, Mironeasa, Mogoșești, Moșna, Moțca, Podu Iloaiei, Prisăcani, Rediu, Scânteia, Șcheia, Sinești, Sirețel, Strunga, Tătăruși, Țibana, Trifești, Victoria, Voinești, Cucuteni, Țuțora.

La nivel național, Iașul este pe locul al doilea ca număr de beneficiari ai programului, fiind depășit doar de județul Ilfov. Dar în ceea ce privește distribuția școlilor, Iașul este în urma altor județe precum Cluj sau Dolj, ceea ce sugerează că nevoia este mult mai mare decât capacitatea actuală de acoperire a programului.

Selecția unităților școlare nu este aleatorie. Ministerul Educației și Cercetării prioritizează comunitățile cu vulnerabilitate socio-economică ridicată: sărăcia, absenteismul, riscul de abandon școlar și numărul mare de copii proveniți din familii aflate în dificultate sunt criterii decisive. În fiecare an, inspectoratele școlare propun extinderea programului, dar bugetul limitat înseamnă că nu toți copiii aflați în nevoie pot fi incluși.

Pentru mulți elevi din mediul rural, masa caldă oferită la școală reprezintă singura hrană sigură a zilei. Profesorii și directorii de școli confirmă impactul imediat: absenteism redus, atenție sporită la ore și o dorință reală de a învăța. În aceste comunități, fiecare porție de mâncare servită nu este doar hrană pentru trup, ci un impuls care ține copiii în sistemul educațional și le deschide o fereastră spre viitor.

Planurile autorităților pentru următorii ani sunt ambițioase: identificarea altor școli cu risc ridicat de abandon, extinderea în localitățile izolate, corelarea programului cu burse sociale, programe remediale și proiecte PNRAS. În paralel, unitățile de învățământ trebuie să își adapteze spațiile pentru servirea mesei, să dezvolte proceduri eficiente de distribuție și să își întărească capacitatea logistică – toate acestea pentru ca masca socială a programului să funcționeze fără blocaje.

Dar adevărul care nu apare în statistici este simplu și cutremurător: în multe sate din Iași, fără această masă caldă, copiii nu ar veni la școală. Pentru ei, educația nu este doar o șansă la viitor, ci o luptă cot la cot cu foamea și lipsurile zilnice.

Programul „Masă sănătoasă” rămâne astfel una dintre puținele măsuri care atacă simultan sărăcia și abandonul școlar, oferind mii de copii din județul Iași nu doar hrană, ci șansa reală de a rămâne în școală și de a-și construi un viitor. Carmen DEACONU