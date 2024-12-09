Medicii și managerii spitalelor din Iași vor fi evaluați după reguli noi
I-a dat un pumn în faţă… de i-a rupt piciorul!

Lucian P. stătea liniştit la masă, pe o terasă din Tâgu Frumos şi, după o zi de muncă, se relaxa sorbind din halba cu bere. A terminat-o, a mai comandat una şi încă una, fără a se gândi vreo clipă că acea frumoasă după-amiază de toană târzie avea să-i aducă numai belele. Altfel, s-ar fi ridicat şi ar fi plecat imediat după prima porţie. N-a făcut-o, a plătit cu vârf şi îndesat.

La o masă din apropiere, stătea Viorel M. împreună cu alţi doi prieteni. Şi ei tot bere consumau. Deja cherchelit, Viorel a început ciondănelala cu Lucian. Mai întâi, discuţii civilizate, apoi jigniri şi înjurături, până ce Lucian n-a mai suportat. S-a dus la masa celor trei şi a vărsat halba lui Viorel. Provocare maximă pentru acesta din urmă, care s-a ridicat şi a dat să lovească. Mult mai treaz şi mai iute, Lucian i-a luat-o înainte. Şi-a apucat adversarul de umeri, l-a scos în stradă şi acolo i-a administrat un pumn zdravăn. O directă de dreapta, în plină figură, care l-a dezechilibrat pe Viorel. În cădere, s-a lovit şi de scări, alegându-se instantaneu cu o fractură deschisă, de tibie şi peroneu. Sângele curgea din rană aproape ca la robinet.

Lucian ar fi putut să mai lovească, dar s-a speriat şi el de ce făcuse, a renunţat şi a plecat. Prietenii lui Viorel au sunat la 112, acesta a fost dus la spital şi operat de urgenţă. După externare, şi-a scos certificat medico-legal şi a făcut plângere penală împotriva lui Lucian. Martorii au fost de partea lui, astfel încât pârâtul s-a trezit inculpat şi judecat pentru „lovire sau alte violenţe”.

Sentinţa s-a dat pe 6 decembrie a.c. Dacă sub aspect penal pedeapsa a fost mai mult simbolică (un an, cu suspendare), în schimb, pe latura civilă, magistraţii păşcăneni l-au ars la buzunare pe condamnat. Trebuie să achite 25.000 de lei cu titlu de daune morale. Enorm de scumpă berea băută pe terasă, nici în cele mai de lux localuri nu costă atât. Claudiu CONSTANTIN

 

 

 

 

