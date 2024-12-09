I-a dat un pumn în faţă… de i-a rupt piciorul!

Lucian P. stătea liniştit la masă, pe o terasă din Tâgu Frumos şi, după o zi de muncă, se relaxa sorbind din halba cu bere. A terminat-o, a mai comandat una şi încă una, fără a se gândi vreo clipă că acea frumoasă după-amiază de toană târzie avea să-i aducă numai belele. Altfel, s-ar fi ridicat şi ar fi plecat imediat după prima porţie. N-a făcut-o, a plătit cu vârf şi îndesat.

La o masă din apropiere, stătea Viorel M. împreună cu alţi doi prieteni. Şi ei tot bere consumau. Deja cherchelit, Viorel a început ciondănelala cu Lucian. Mai întâi, discuţii civilizate, apoi jigniri şi înjurături, până ce Lucian n-a mai suportat. S-a dus la masa celor trei şi a vărsat halba lui Viorel. Provocare maximă pentru acesta din urmă, care s-a ridicat şi a dat să lovească. Mult mai treaz şi mai iute, Lucian i-a luat-o înainte. Şi-a apucat adversarul de umeri, l-a scos în stradă şi acolo i-a administrat un pumn zdravăn. O directă de dreapta, în plină figură, care l-a dezechilibrat pe Viorel. În cădere, s-a lovit şi de scări, alegându-se instantaneu cu o fractură deschisă, de tibie şi peroneu. Sângele curgea din rană aproape ca la robinet.

Lucian ar fi putut să mai lovească, dar s-a speriat şi el de ce făcuse, a renunţat şi a plecat. Prietenii lui Viorel au sunat la 112, acesta a fost dus la spital şi operat de urgenţă. După externare, şi-a scos certificat medico-legal şi a făcut plângere penală împotriva lui Lucian. Martorii au fost de partea lui, astfel încât pârâtul s-a trezit inculpat şi judecat pentru „lovire sau alte violenţe”.