Iași, destinația globală pentru chirurgia cardiovasculară

În perioada 17-20 octombrie, Iașul va găzdui cea de-a 17-a Reuniune Anuală a Societății Euro-Asiatice de Chirurgie Cardiovasculară și Toracică (EABM). Acest eveniment de referință aduce împreună peste 450 de participanți, dintre care 200 de speakeri de renume internațional, din 38 de țări de pe toate continentele. Congresul reprezintă o platformă esențială pentru schimbul de experiență și diseminarea celor mai recente inovații în chirurgia cardiovasculară și toracică, acoperind atât tratamente pentru copii, cât și pentru adulți.

Programul științific va cuprinde 41 de sesiuni interactive, dezbateri pe cazuri clinice complexe și prezentări pe teme majore precum bolile congenitale ale inimii, chirurgia valvulară, intervențiile minim invazive și robotice avansate. De asemenea, vor fi abordate noi soluții pentru hipertensiunea pulmonară, tehnici hibride pentru disecțiile aortice și utilizarea celor mai noi tehnologii, inclusiv inteligența artificială, în îngrijirea cardiacă.

Printre momentele importante ale evenimentului se numără simpozioanele dedicate moștenirii Prof. Dr. Francis Robicsek și managementului eficient al sângelui în chirurgia cardiacă, care vor evidenția inovații pentru optimizarea îngrijirii pacienților. Aceste sesiuni vor aduce în prim-plan progresul în chirurgia cardiovasculară și importanța unor strategii moderne de management al sângelui pentru îmbunătățirea rezultatelor clinice.

Congresul va fi acreditat de Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști (UEMS), oferind recunoaștere profesională la nivel european, și de Ordinul Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), pentru asistenții medicali. De asemenea, evenimentul este inclus în Calendarul MedTech Europe, respectând standardele stricte de etică și transparență.

Prof. univ. dr. Grigore Tinică, președintele congresului și directorul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, subliniază importanța acestui eveniment: „Este cea mai mare manifestare științifică din domeniul chirurgiei cardiovasculare din România din ultimii ani. Orașul Iași este din nou pe harta mondială a chirurgiei cardiovasculare, iar medicii români vor avea ocazia să își prezinte realizările alături de cei mai mari specialiști ai lumii”.

În cadrul evenimentului, vor fi prezentate inovații în imagistica avansată, intervențiile minim invazive robotice și soluții de regenerare a țesutului cardiac. De asemenea, expoziția medicală va aduce laolaltă 19 companii de renume, care vor prezenta tehnologiile de ultimă generație utilizate în intervențiile cardiovasculare.

Congresul este organizat sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în colaborare cu mai multe instituții medicale de prestigiu. EABM 2024 reconfirmă poziția Iașului ca centru de excelență în medicina cardiovasculară, oferind tinerilor chirurgi români o oportunitate unică de a învăța de la cei mai mari experți ai lumii și de a dezvolta parteneriate internaționale care vor susține inovațiile în domeniu.

Maura ANGHEL