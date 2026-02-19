Iașul „fantomă”: peste 127.000 de locuințe goale în inima Moldovei

Județul Iași ascunde un adevăr șocant: 127.092 de locuințe sunt goale, martor al paradoxului imobiliar românesc. În întreaga țară, numărul locuințelor nelocuite depășește 2,5 milioane, iar Iașul se situează pe locul doi după București în topul „orașelor fantomă”.

Pe fondul unei piețe imobiliare în plină ascensiune, cu prețuri care s-au dublat sau chiar triplat în ultimii șase ani, Iașul rămâne un contrast dramatic: milioane de euro investiți în apartamente și blocuri, dar mii de unități rămân neocupate, deși orașul se confruntă cu deficit de locuințe pentru tineri, studenți și familii.

Conform unei recente analize realizată de unul dintre marii operatori pe piața imobiliară românească, în București sunt 218.000 locuințe neocupate – pondere 21%, în Iași - 127.092 locuințe nelocuite, pondere 31,3%, dintre care 62.000 în mediul urban. Constanța, Brașov și Timiș - peste 50.000 locuințe neocupate fiecare.

Iașul – județul cu cea mai mare creștere a locuințelor nelocuite

În ultimii 10 ani, fondul locativ al județului Iași a crescut cu 31,2%, dar numărul locuințelor neocupate s-a triplat, de la 42.000 la 127.092 de unități. Ponderea locuințelor goale a sărit de la 13,3% în 2011 la 31,3% în 2021, cea mai mare din țară.

În mediul urban, Iașul are aproape 62.000 de locuințe neocupate, aproape de patru ori mai multe decât acum un deceniu.

În timp ce Iașul se confruntă cu blocuri goale, prețurile continuă să urce:

București: +70% (aproximativ 2.000 euro/mp), Brașov și Sibiu: +100% (aproximativ 2.200 și 1.900 euro/mp), Cluj-Napoca: +93% (aproape 3.200 euro/mp), Constanța și Craiova: +80% (aproape 2.250 euro și 2.000 euro/mp).

Astfel, Iașul devine simbolul paradoxului românesc: locuințe goale, dar prețuri uriașe.

Ce se întâmplă în alte județe

Timiș: locuințe neocupate dublate, pondere 26,3% în mediul urban, Bihor: 87.444 locuințe goale, pondere 29,5%, Brașov: 74.305 locuințe goale, pondere 25,8%, Constanța: 71.373 locuințe goale, pondere 22%.

Doar Cluj, Sibiu și Dolj au înregistrat creșteri mai mici de 100%, dar Iașul rămâne campion la procentul de locuințe nelocuite, cu un sfert din oraș fantomă.

Pe fondul unei creșteri economice și imobiliare fără precedent în România, Iașul pare un oraș paralel, cu mii de apartamente și case goale, în timp ce tinerii și familiile caută locuințe și prețurile explodează.

31% din locuințele județului Iași sunt nelocuite – un record național alarmant! Daniel BACIU