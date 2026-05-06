Iașul devine epicentrul afacerilor din Estul Europei!

În perioada 4 - 5 iunie 2026, Iașul nu va mai fi doar un oraș universitar, ci va deveni scena pe care se joacă viitorul economic al întregii regiuni.

Într-un moment în care harta economică a Europei se redesenează sub presiunea crizelor și a noilor oportunități, Forumul Economic de la Iași revine în forță și transformă orașul într-un adevărat hub de putere, negocieri și investiții.

Organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Consiliul Județean Iași, forumul aduce la aceeași masă lideri de business din România și reprezentanți ai unor economii-cheie precum Germania, Polonia, Republica Moldova și Ucraina. Sunt în joc parteneriate, investiții și acces la miliarde de euro.

Iașul – „poarta” prin care Estul bate la ușa Europei

Declarațiile oficiale conturează un adevăr tot mai greu de ignorat: poziția strategică a Iașului îl transformă într-un punct-cheie între Uniunea Europeană și Est. Într-un context geopolitic tensionat, orașul devine nu doar relevant, ci esențial.

Inițiativele europene precum Security Action for Europe și EastInvest vin să confirme acest rol. Cu un buget uriaș de aproximativ 20 de miliarde de euro, EastInvest deschide o fereastră rară pentru dezvoltarea regiunilor de frontieră – iar Iașul este pe lista scurtă a marilor câștigători potențiali.

Orașul are deja validare internațională: o analiză a Financial Times plasa Iașul pe locul 2 în Europa ca atractivitate pentru investiții, iar un studiu realizat de Oxford Economics îl urcă pe locul 4 în topul orașelor europene cu cea mai rapidă creștere în ultimii 15 ani.

Aceste cifre nu mai sunt simple statistici – sunt argumente solide pentru investitori și un semnal clar că regiunea Moldovei intră într-o nouă etapă de dezvoltare.

Miza reală: miliarde de euro și poziționarea strategică a Iașului

Forumul Economic de la Iași nu este doar o conferință. Este o platformă unde se nasc proiecte, unde ideile se transformă în finanțări și unde relațiile devin contracte.

Panelurile tematice vor aborda domenii critice pentru dezvoltarea regională, iar expoziția partenerilor va oferi o imagine concretă a oportunităților existente. În paralel, networkingul devine cheia – pentru că, în culise, se negociază viitorul.

Primarul Mihai Chirica subliniază clar direcția: fără o mobilizare comună - administrație, mediul de afaceri, universități și societate civilă - această oportunitate ar putea fi ratată. Dar dacă toate piesele se aliniază, Iașul poate deveni unul dintre principalele centre economice ale Europei de Est. Daniel BACIU