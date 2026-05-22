Iașul intră în rețeaua marilor arii protejate cu o identitate vizuală spectaculoasă

Ziua Internațională a Biodiversității aduce o premieră spectaculoasă pentru județul Iași și pentru una dintre cele mai importante zone naturale protejate din România. Situl Ramsar „Zonele Umede Jijia-Iași”, arie protejată de importanță internațională și cel mai nou sit de acest tip desemnat în țară, are de astăzi propria identitate vizuală oficială - un pas considerat esențial pentru promovarea și recunoașterea internațională a ecosistemului unic din nord-estul României.

Anunțul a fost făcut de ANMAP – Direcția Județeană de Mediu Iași, instituția care a organizat concursul de creație lansat pe 2 februarie 2026, chiar de Ziua Mondială a Zonelor Umede. Din cele nouă propuneri înscrise în competiție, juriul a ales sigla creată de compania bucureșteană Creion Design Studio SRL, considerată cea mai puternică și reprezentativă expresie vizuală a spiritului zonelor umede Jijia-Iași.

Noua siglă nu este doar un desen grafic, ci o adevărată declarație despre viață, biodiversitate și echilibrul fragil dintre natură și comunitate. Conceptul propus pornește de la ideea unei legături organice între apă, vegetație și fauna specifică ecosistemului, toate integrate într-o compoziție fluidă și modernă.

Liniile curgătoare evocă rețeaua hidrografică a Jijiei, în timp ce formele abstracte sugerează subtil prezența păsărilor, peștilor și plantelor acvatice, fără reprezentări clasice sau rigide. Totul este construit ca un sistem interdependent, menit să transmită exact esența zonelor umede: conexiunea permanentă dintre elementele naturii.

Impactul vizual este amplificat de sloganul ales pentru identitatea sitului: „Keep it wild, Keep it alive!”, mesaj care transformă logo-ul într-un simbol al protejării unui ecosistem viu, nu doar într-un simplu element grafic.

Potrivit organizatorilor, alegerea câștigătorului nu a avut în vedere doar expresivitatea artistică, ci și criterii tehnice esențiale: claritate, adaptabilitate, ușurință în reproducere și impact public.

Juriul care a analizat propunerile a reunit specialiști din domenii diferite — biologie, arte vizuale, design grafic și administrarea ariilor protejate. Printre aceștia s-au numărat Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin prof. dr. Carmen Gache, artistul plastic Cezarina Boghinciuc, Sebastian Cătânoiu de la Parcul Natural Vânători-Neamț, expertul în graphic design Theodor Ștefan Filip și biologul Bogdan Tomozei de la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea”.

Situl Ramsar „Zonele Umede Jijia-Iași” este al 20-lea sit Ramsar din România și una dintre cele mai importante zone umede din estul Europei, având un rol crucial pentru conservarea biodiversității, protejarea speciilor de păsări și menținerea echilibrului ecologic regional.

Noua identitate vizuală marchează începutul unei noi etape pentru aria protejată: mai multă vizibilitate, mai multă promovare și o prezență mai puternică în marile campanii internaționale dedicate protecției naturii.