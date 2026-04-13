Iașul, pe podium la olimpiadele naționale de limbi moderne. Elevii au obținut premii importante la franceză, italiană, spaniolă și engleză

Iașul a avut o prezență puternică la etapele naționale ale Olimpiadelor de limbi moderne desfășurate în această lună, iar rezultatele obținute de elevi confirmă, din nou, nivelul ridicat de pregătire din școlile județului. La limba franceză, limba italiană, limba spaniolă și limba engleză, loturile ieșene au adunat premii importante, mențiuni și distincții speciale, într-o competiție în care exigența este foarte ridicată, iar diferențele se fac prin finețe, cultură generală, argumentare și stăpânirea excelentă a limbii.

La etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză, desfășurată în perioada 6-10 aprilie la Piatra Neamț, Iașul a fost reprezentat de 18 elevi. Rezultatele au fost deosebite: Premiul I a fost obținut de Mc Kenna Maxim, elev la Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, clasa a IX-a, la secțiunea bilingv II. Premiul al II-lea a revenit elevei Ralea Alexia Ecaterina, de la Colegiul Național Iași, iar Premiul al III-lea, însoțit și de un premiu special pentru calitatea argumentării, a fost câștigat de Obreja-Manolache Andrei, de la același colegiu. Lotul ieșean a completat palmaresul cu mențiuni și mențiuni speciale obținute de elevi de la școli și colegii de prestigiu din municipiu și din județ.

Rezultate foarte bune au venit și de la Olimpiada de Limbi Romanice, secțiunile italiană și spaniolă, desfășurată la Focșani, în aceeași perioadă. La limba italiană, elevii din Iași au obținut Premiul al II-lea prin Irimia Bujor Albert-Daniel, de la Palatul Copiilor Iași și Colegiul Național „Costache Negruzzi”, precum și Premiul al III-lea prin Dănilă Raffaelo Nectarie, de la Palatul Copiilor Iași și Școala Gimnazială „Ion Simionescu”. Au urmat mențiuni și mențiuni speciale pentru alți elevi ieșeni, semn că performanța nu este izolată, ci susținută de un bazin larg de copii foarte bine pregătiți.

Și la limba spaniolă, Iașul s-a făcut remarcat. Fernandez-Agavriloaiei Marta și Fantaziu Andra-Ioana, ambele de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași, au obținut câte un Premiu al III-lea, în timp ce Bățoaia Ioana Bianca și Ciobanu Alex Florin au primit mențiuni. De asemenea, Mandrea Călin Adrian, elev al Palatului Copiilor Iași, a fost recompensat cu mențiune specială din partea ISJ Vrancea. Aceste rezultate arată că Iașul nu performează doar într-o singură limbă străină, ci are elevi competitivi pe mai multe filiere de studiu.

La Olimpiada Națională de Limba Engleză, organizată la Brașov în perioada 5-9 aprilie, lotul județului Iași a fost format din 12 elevi. Chiar dacă documentul nu menționează premii distincte, elevii ieșeni au fost evidențiați pentru punctajele foarte bune și pentru pozițiile onorabile obținute într-una dintre cele mai dificile competiții școlare. Printre participanți se numără elevi de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național Iași și Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, ceea ce confirmă, încă o dată, densitatea de excelență a învățământului ieșean.

Dincolo de medalii și clasamente, aceste rezultate spun o poveste mai mare despre seriozitate, muncă susținută, profesori dedicați și elevi care tratează performanța ca pe o formă de construcție personală. Pentru Iași, un oraș care își revendică identitatea prin educație, cultura limbilor străine rămâne una dintre zonele în care excelența se vede limpede și produce generații capabile să concureze la cel mai înalt nivel. Felicitările merg, deopotrivă, către elevi, profesori îndrumători și școlile care continuă să investească în performanță. Maura ANGHEL