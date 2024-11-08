Iașul, printre cele mai curate orașe din România

Iașul este considerat unul dintre cele mai curate orașe din România, iar cu acest lucru se mândrește și municipalitatea. Conform unui top realizat de un site de specialitate, pe baza voturilor acordate de români, capitala Moldovei ocupă poziția a șaptea, sub orașe precum Oradea, Târgoviște, Brașov, Râmnicu Vâlcea, Sibiu și Cluj-Napoca.

În acest top 10 au mai prins loc orașe precum Baia Mare, Sinaia și Bistrița. „Iașul este unul dintre cele mai curate și mai îngrijite orașe din țară. Acest lucru se datorează și faptului că investim în permanență în eficientizarea activității și în modernizarea parcului operatorului de salubritate al orașului nostru, Salubris SA. Pe lângă investiții în utilaje moderne, Salubris SA face permanent acțiuni de salubrizare stradală – manuală și mecanizată, atât pe marile bulevarde, cât și în cartiere, asigură colectarea selectivă a deșeurilor și igienizează punctele gospodărești”, precizează municipalitatea ieșeană.

Ce spun locuitorii orașului despre acest aspect

Reporterii „Evenimentul” au stat de vorbă cu mai mulți locuitori ai Iașului și au aflat ce părere au aceștia despre curățenia din oraș. Cei care și-au spus opinia au precizat că sunt mulțumiți de felul în care arată capitala Moldovei în ultimii ani și de faptul că autoritățile au început să își îndrepte atenția și spre alte zone ale Iașului, în afară de cele centrale. „Locuiesc de 30 de ani aici, în CUG. În ultimul an s-a schimbat aspectul cartierului pe anumite străzi. Pe strada Hlincea s-au amenajat spațiile verzi și au fost eliminate gardurile vii. Este mult mai igienic și mai sigur. Te simți mai în siguranță noaptea pe stradă. Străzile sunt iluminate corespunzător, au fost plantați tot felul de copăcei ornamentali. S-au pus bănci în zonele cu spații verzi, deci imaginea cartierului s-a schimbat. Străzile au fost asfaltate și s-au pus pavele pe trotuare. Cred că zona asta nu a mai arătat niciodată atât de bine. Dacă s-ar face ceva și cu Fortus-ul, ar fi și mai bine. Să nu-l mai vedem în paragină de fiecare dată când ne uităm pe geam”, a povestit Carmen, o ieșeancă în vârstă de 63 de ani care locuiește în zona CUG.

Cum văd ieșenii centrul orașului?

Fără îndoială, cea mai frumoasă zonă a Iașului este chiar centrul orașului, care stă foarte bine și la capitolul curățenie, susțin ieșenii. Chiar dacă este o zonă extrem de populată, municipalitatea reușește să mențină curățenia în cele mai importante locuri din oraș. „Centrul e frumos, cu Mitropolia, cu Palatul, cu Bulevardul Ștefan cel Mare, toate obiectivele. Este și curat, nu vezi gunoaie pe jos, este foarte îngrijit. Spațiile verzi există, sunt îngrijite, se vede că totul este udat la timp. Îmi place că s-au plantat copaci peste tot, există și zone umbrite. Cred că e zona din oraș care arată cel mai bine. Mai este și Copoul, care are farmecul lui, dar centrul e plin de istorie și este foarte important că este menținută curățenia”, a spus Ștefan, un tânăr în vârstă de 31 de ani, care lucrează în zona centrală a Iașului. Cristian ANDREI