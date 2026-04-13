Iaşul intră în Săptămâna Luminată. După noaptea Învierii, credincioşii trăiesc cele mai intense zile din calendarul religios

După valul de oameni care a umplut bisericile în noaptea de Paşte, urmează una dintre cele mai speciale perioade din an pentru credincioşii ortodocşi: Săptămâna Luminată.

Zilele care urmează sunt marcate de slujbe aparte, reguli diferite şi un mesaj clar: bucuria Învierii trebuie dusă mai departe. „Biserica vesteşte în aceste zile bucuria şi lumina Sfintelor Paşti. Acum toate s-au umplut de Lumină, cerul şi pământul şi cele de sub pământ. Iată de ce această perioadă este numită Săptămâna Luminată”, a declarat preotul Lucian Apopei, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Potrivit acestuia, semnificaţia acestor zile depăşeşte ritualul religios şi ţine de modul în care oamenii se raportează unii la alţii. „Ea ne cheamă să purtăm în noi lumina Învierii lui Hristos, iar în această lumină să ne îmbrăţişăm unul pe altul, să ne avem ca fraţii, având o atmosferă asemănătoare cu cea din Rai”, a explicat Apopei.

Paştele rămâne momentul central al credinţei creştine, iar Săptămâna Luminată este considerată prelungirea acestei bucurii. „Toate sărbătorile pe care le serbăm în timpul anului bisericesc sunt prilejuri de bucurie, dar Sfintele Paşte reprezintă culmea bucuriei credinţei noastre creştine”, a mai spus reprezentantul Mitropoliei.

În această perioadă, şi rânduiala slujbelor se schimbă vizibil. Uşile împărăteşti rămân deschise până în Duminica Tomii, simbol al mormântului deschis al Mântuitorului, iar anumite practici sunt suspendate. „În Săptămâna Luminată nu se citeşte Psaltirea, iar până la Rusalii nu se fac metanii, ci doar închinăciuni. Se cuvine să existe o bucurie mai presus decât toate bucuriile din inimile noastre, pentru că Hristos a Înviat! Cu adevărat a Înviat!”, a precizat Lucian Apopei. Laura RADU