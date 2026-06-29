Încă cinci microbuze electrice pentru elevii din Iași

* a doua tranșă de microbuze electrice a ajuns deja la Iași, fiind urmând a deservi transportul elevilor din comunele Belcești, Mironeasa, Tătăruși, Popești și Scânteia

Consiliul Județean Iași continuă programul de dotare a școlilor din mediul rural cu microbuze electrice, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În această săptămână, aleșii județeni sunt convocați într-o ședință extraordinară pentru aprobarea contractelor de comodat necesare predării unui nou lot de vehicule către administrațiile locale.

Cinci comune vor beneficia de noile microbuze

Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, a anunțat că a doua tranșă de microbuze electrice a ajuns deja la Iași, fiind vorba despre cinci vehicule care vor deservi transportul elevilor din comunele Belcești, Mironeasa, Tătăruși, Popești și Scânteia.

Acestea completează primul lot de 26 de microbuze electrice achiziționate anterior prin același program finanțat din PNRR. „Consiliul Județean a accesat prin PNRR, într-o primă etapă, 26 de microbuze electrice pentru transportul școlarilor. Din economiile rezultate în urma acelei achiziții am continuat procedura pentru încă cinci microbuze. La conferința de închidere a proiectului spuneam că îl închidem, dar lăsăm ușa întredeschisă, pentru că așteptam de la minister prelungirea contractului de finanțare. Ea a venit chiar în ultima zi posibilă și ne-a permis să semnăm contractul de achiziție”, a declarat Marius Dangă.

Noile microbuze electrice sunt destinate transportului zilnic al elevilor din localitățile rurale, unde accesul la unitățile de învățământ presupune, în multe cazuri, deplasări de zeci de kilometri.

Prin utilizarea vehiculelor electrice, autoritățile urmăresc reducerea costurilor de exploatare, diminuarea emisiilor poluante și creșterea gradului de siguranță și confort pentru elevi.

Achiziția, umbrită de o anchetă la nivel național

În paralel cu livrarea noilor microbuze, programul este în atenția autorităților de anchetă.

La nivel național a fost deschis un dosar penal care vizează modul în care au fost achiziționate microbuzele electrice în mai multe județe, după apariția unor suspiciuni privind diferențe foarte mari între prețurile estimate inițial și cele plătite efectiv.

Potrivit datelor prezentate la nivel central, un microbuz electric destinat transportului școlar ar fi avut o valoare estimată de aproximativ 80.000 de euro.

În cazul achiziției derulate de Consiliul Județean Iași, valoarea rezultată în urma procedurii de achiziție este de aproximativ 200.000 de euro pentru fiecare microbuz, un cost de peste două ori mai mare decât estimările inițiale și care se regăsește printre situațiile analizate în cadrul verificărilor desfășurate la nivel național.

Deocamdată, livrarea vehiculelor și implementarea proiectului continuă, iar autoritățile județene urmează să aprobe transmiterea acestora către unitățile administrativ-teritoriale beneficiare. În același timp, ancheta privind costurile achizițiilor publice se află în desfășurare, urmând să stabilească dacă diferențele de preț au fost justificate sau dacă există eventuale nereguli în derularea procedurilor. Carmen DEACONU