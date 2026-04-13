Incendii în judeţ, în primele zile de Paşte

Primele zile de Paşte au fost dificile pentru mai multe familii din judeţul Iaşi, după ce două incendii au provocat pagube importante în Podu Iloaiei şi Cristeşti, distrugând o locuinţă şi afectând mai multe anexe gospodăreşti.

În prima zi de Paşte, pompierii au fost chemaţi prin apel la serviciul naţional de urgenţă 112 să stingă un incendiu izbucnit la o casă din oraşul Podu Iloaiei.

La sosirea echipajelor, focul se manifesta generalizat la un imobil de aproximativ 40 de metri pătraţi şi la acoperişul acestuia, existând risc de propagare la o casă din apropiere.

Din fericire, proprietarul nu se afla la locuinţă în momentul izbucnirii incendiului. Flăcările au distrus aproximativ 60 de metri pătraţi din acoperiş, mobilier, elemente din lemn, uşi şi ferestre, dar şi bunuri electrocasnice şi materiale textile. Au fost afectate şi instalaţia electrică, precum şi finisajele interioare.

Potrivit primelor concluzii, incendiul ar fi fost provocat de efectul termic al unei sobe şi al unui aparat de gătit lăsat nesupravegheat.

În a doua zi de Paşte, flăcările au cuprins garajul şi două magazii ale unei gospodării din Cristeşti. Incendiul a afectat o suprafaţă de aproximativ 90 de metri pătraţi. Flăcările erau atât de mari încât riscau să se extindă la locuinţele din apropiere şi la un fânar. Însă intervenţia promptă a pompierilor a evitat o astfel de tragedie. Au ars acoperişurile construcţiilor şi mai multe bunuri depozitate, cauza probabilă fiind o lumânare lăsată nesupravegheată. Laura RADU