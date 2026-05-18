IPS Calinic a lansat „Decalogul la Duminica familiei creștine”

Mesajul transmis de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, vine într-un context social tot mai apăsător, în care divorțurile, conflictele familiale, izolarea emoțională și lipsa dialogului afectează tot mai multe familii, inclusiv în Moldova și Bucovina, regiuni considerate până nu demult bastioane ale valorilor creștine și ale familiei tradiționale.

Într-o perioadă în care familia pare tot mai des lovită de tensiuni, rupturi, presiuni sociale și goana continuă după bani, carieră și supraviețuire, un mesaj venit din inima Bucovinei produce ecou puternic în lumea credincioșilor. Cu ocazia Duminicii familiei creștine, IPS Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a lansat un adevărat manifest spiritual pentru familiile românești, într-un moment pe care mulți îl consideră critic pentru valorile tradiționale.

Sub titlul sugestiv „Decalog la Duminica familiei creștine”, ierarhul vorbește despre familie nu doar ca despre o instituție socială, ci ca despre „cea mai importantă instituție divină și umană”, locul unde omul învață iubirea, răbdarea, iertarea și credința.

Primul îndemn al Arhiepiscopului este unul care rezumă întregul mesaj pastoral: „Așezați-L pe Dumnezeu în centrul familiei”. În viziunea ierarhului, acolo unde Dumnezeu este prezent, conflictele nu mai distrug, încercările nu mai dezbină, iar iubirea nu se risipește.

Mesajul are o încărcătură aparte într-o societate în care tot mai multe familii reclamă lipsa timpului petrecut împreună, degradarea relațiilor dintre părinți și copii și presiunea unui model de viață dominat de stres și individualism.

„Păstrați pacea în casă ca pe o comoară” - este unul dintre cele mai puternice apeluri formulate de ierarh, într-o lume în care tensiunile cotidiene, problemele financiare și agresivitatea verbală devin tot mai prezente inclusiv în spațiul familial.

În același timp, mesajul pune accent pe ideea că familia nu poate rezista doar prin reguli și autoritate, ci prin iubire autentică și rugăciune comună. „Rugați-vă împreună, părinți și copii”, transmite Arhiepiscopul Calinic, insistând asupra ideii că rugăciunea este cea care ține unite sufletele unei familii mai puternic decât orice sfat omenesc.

De altfel, unul dintre cele mai actuale puncte din „Decalog” vizează modul în care sunt gestionate conflictele în familie. Într-o epocă a reacțiilor impulsive și a rupturilor rapide, ierarhul îndeamnă la dialog și înțelegere: „Gestionați-vă conflictele prin înțelegere, nu prin autoritate”.

Apelul lansat de Arhiepiscopul Calinic este perceput de mulți credincioși ca un semnal de alarmă, dar și ca o încercare de reconectare la valorile considerate fundamentale: pacea în casă, rugăciunea, cumpătarea și timpul petrecut împreună.

Un alt punct extrem de puternic din „Decalog” vorbește despre pericolul judecății și al vorbirii de rău în familie. „Limba neînfrânată rănește sufletele mai adânc decât faptele”, avertizează ierarhul, într-un mesaj care atinge una dintre cele mai sensibile probleme ale relațiilor moderne: violența verbală și distrugerea emoțională produsă prin cuvinte.

De asemenea, îndemnul la cumpătare și mulțumire vine într-o perioadă în care tot mai multe familii trăiesc sub presiunea consumului, a comparațiilor sociale și a nesiguranței economice. „Bogăția adevărată a familiei este pacea sufletului, nu prisosul lucrurilor”, transmite Arhiepiscopul.

Poate cel mai emoționant mesaj al întregului decalog este însă cel legat de timp — resursa care pare să dispară cel mai rapid din viața familiilor moderne. „Investiți timp în relațiile familiale”, spune ierarhul, într-o epocă în care telefoanele, rețelele sociale și ritmul alert al vieții moderne reduc tot mai mult comunicarea reală dintre oameni.

Mesajul transmis de Calinic depășește astfel granița unui simplu text religios și devine un apel social profund adresat unei societăți care pare să caute tot mai mult stabilitate, sens și echilibru.

În final, poate cea mai puternică idee rămâne aceea că familia nu este văzută doar ca o legătură pământească, ci ca „o chemare comună spre Împărăția Cerească”.

Într-o Românie aflată între modernizare accelerată, crize sociale și transformări culturale profunde, mesajul venit din Bucovina pare mai degrabă să caute un răspuns la dilema momentului: ce mai ține cu adevărat oamenii împreună?

Ecaterina VICOL