Lovitură decisivă în mega-licitația pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț! CNSC respinge contestațiile, dar scandalul abia începe

Unul dintre cele mai controversate proiecte rutiere din Moldova intră într-o nouă etapă tensionată, după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins, vineri, 20 februarie 2026, toate cele trei contestații depuse împotriva contractului pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), care susține că decizia confirmă verdictul Comisiei de Evaluare.

Hotărârea CNSC validează, cel puțin temporar, rezultatul unei licitații care a stârnit rumoare în lumea construcțiilor și suspiciuni în mediul politic, după ce contractul uriaș, estimat la 6,77 miliarde de lei, a fost câștigat surprinzător de asocierea condusă de Danlin XXL, o firmă din județul Neamț.

Șapte competitori, o decizie care a aprins spiritele

Pentru realizarea drumului expres s-au înscris nu mai puțin de șapte ofertanți și asocieri internaționale, cu firme din România, Bulgaria, Turcia și Ucraina. Printre greii competiției s-au numărat grupul UMB, Bog’Art, Precon Transilvania și constructori turci cu experiență în proiecte majore de infrastructură.

În ciuda competiției acerbe, câștigătoare a fost desemnată asocierea condusă de Danlin XXL — o alegere care a ridicat imediat semne de întrebare. Motivul? Oferta financiară a acesteia s-a clasat abia pe locul al treilea, fiind mai scumpă cu aproximativ 600 de milioane de lei față de cea mai avantajoasă ofertă depusă în licitație.

Contestații respinse, dar războiul juridic continuă

Nemulțumiți de rezultat, constructorii români au atacat decizia. Contestațiile au fost depuse de grupul UMB și de două asocieri conduse de Bog’Art și Precon Transilvania, care au contestat modul de evaluare al ofertelor.

CNSC a respins însă toate sesizările, oferind un prim avantaj autorităților și constructorului declarat câștigător. Cu toate acestea, disputa este departe de final.

Urmează verdictul decisiv

După decizia CNSC, cazul va ajunge inevitabil la Curtea de Apel, instanța care va da hotărârea definitivă. Practic, viitorul unuia dintre cele mai importante proiecte rutiere din regiunea Moldovei depinde acum de judecători.

Între timp, proiectul rămâne în centrul unei controverse majore, alimentată și de faptul că firma lider a asocierii câștigătoare provine din județul ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban — detaliu care a amplificat suspiciunile și discuțiile din spațiul public.

Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț este considerat vital pentru dezvoltarea economică a zonei, urmând să reducă timpii de deplasare și să conecteze mai eficient nordul Moldovei la rețeaua națională de transport.

Până la verdictul final al instanței, însă, proiectul rămâne blocat între speranțe, acuzații și o bătălie juridică ce ar putea decide nu doar cine construiește șoseaua, ci și cât va mai aștepta Moldova pentru infrastructura promisă de ani întregi. Daniel BACIU