Mihai Dimian, ministrul Educației, vine la Iași. Vizită oficială anunțată pentru marți, 14 aprilie

Ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. Mihai Dimian, va ajunge marți, 14 aprilie 2026, în județul Iași, într-o vizită oficială de lucru.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în programul vizitei este inclusă și o declarație de presă, programată la ora 14.00, în sala de conferințe a Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Prezența ministrului la Iași are loc într-un moment important pentru sistemul de învățământ, în contextul temelor legate de organizarea școlilor, politicile educaționale și prioritățile din domeniul cercetării. Vizita oficială aduce Iașul în prim-planul agendei Ministerului Educației și Cercetării, într-o perioadă în care deciziile din acest sector sunt urmărite atent atât de profesori și elevi, cât și de părinți și autorități locale.

Declarația de la sediul ISJ Iași este așteptată să ofere detalii despre obiectivele deplasării și despre subiectele aflate pe agenda discuțiilor din județ.