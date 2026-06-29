Municipalitatea monitorizează permanent persoanele vulnerabile

* în ultimele trei zile, inspectorii Direcției de Asistență Socială au urmărit permanent situația a 502 persoane cu dizabilități și a 77 de persoane vârstnice aflate în evidența instituției, verificând dacă acestea au nevoie de sprijin sau de intervenții urgente

Valul de căldură care a cuprins întreaga țară a determinat autoritățile locale să activeze planul special de intervenție pentru protejarea persoanelor aflate în risc. La Iași, Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială (DAS), a mobilizat echipele din teren pentru monitorizarea permanentă a celor mai vulnerabili cetățeni, în condițiile în care temperaturile extreme pot pune în pericol viața persoanelor în vârstă, a bolnavilor cronici sau a celor fără adăpost.

Primele cifre arată amploarea intervenției. În ultimele trei zile, inspectorii Direcției de Asistență Socială au urmărit permanent situația a 502 persoane cu dizabilități și a 77 de persoane vârstnice aflate în evidența instituției, verificând dacă acestea au nevoie de sprijin sau de intervenții urgente.

Însă acesta este doar începutul. Autoritățile anunță că acțiunile vor continua pe întreaga perioadă în care județul se află sub avertizări de caniculă, iar acolo unde situația o impune, echipele DAS se vor deplasa direct la domiciliile persoanelor vulnerabile pentru a le acorda ajutorul necesar.

Aproape 2.000 de ieșeni, în atenția autorităților

Planul de intervenție aprobat de Comitetul Local pentru Situații de Urgență are o amploare mult mai mare decât arată primele cifre comunicate. În total, aproximativ 2.000 de persoane aflate în evidențele serviciilor sociale sunt incluse în programul de monitorizare și protecție.

Printre cei aflați în atenția autorităților se numără persoane vârstnice care locuiesc singure sau sunt nedeplasabile, persoane cu dizabilități, bolnavi cronici și pacienți cu afecțiuni grave sau incurabile, persoane fără adăpost, beneficiari ai serviciilor sociale aflate în coordonarea Direcției de Asistență Socială.

Pentru aceste categorii, temperaturile extreme reprezintă un risc major, motiv pentru care verificările sunt efectuate permanent, iar intervențiile pot fi declanșate imediat atunci când este nevoie.

Medicii avertizează că expunerea prelungită la temperaturi foarte ridicate poate provoca deshidratare severă, insolație, agravarea bolilor cardiovasculare și respiratorii sau alte complicații medicale, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

Din acest motiv, autoritățile fac apel la solidaritatea ieșenilor și îi îndeamnă să verifice starea rudelor, vecinilor sau cunoscuților care locuiesc singuri și care ar putea avea nevoie de ajutor.

Recomandările autorităților

Primăria Municipiului Iași recomandă populației evitarea deplasărilor în intervalele cu temperaturi maxime, consumul unei cantități suficiente de apă, evitarea expunerii directe la soare, purtarea hainelor deschise la culoare și a accesoriilor de protecție, acordarea unei atenții sporite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni medicale.

Autoritățile locale dau asigurări că vor rămâne mobilizate pe toată durata episodului de caniculă, iar echipele Direcției de Asistență Socială vor continua monitorizarea și intervențiile pentru ca nicio persoană aflată în dificultate să nu fie lăsată fără sprijin în fața temperaturilor extreme.

Carmen DEACONU