Iașul intră sâmbătă, 23 mai 2026, în circuitul unuia dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale primăverii. Noaptea Muzeelor aduce publicului expoziții rare, spații istorice deschise, artă digitală, experiențe VR, performance-uri artistice și tramvaie de epocă, într-un traseu care leagă patrimoniul orașului de viața urbană de astăzi.

Unul dintre cele mai puternice puncte de atracție ale serii este programul pregătit la Palatul Culturii din Iași. Complexul Muzeal Național „Moldova” va deschide, între orele 18.00 și 22.00, unele dintre cele mai reprezentative spații ale clădirii-simbol.

Vizitatorii vor putea admira Holul de Onoare, cu vitraliile sale istorice, monumentala Sală a Voievozilor, cu simbolicul „Arbore istoric”, dar și Sala „Henri Coandă”, realizată cu inovatorul material „bois-ciment”.

Momentul de vârf îl reprezintă prezentarea, în premieră la Iași, a sculpturii „Cap de copil” de Constantin Brâncuși, în cadrul expoziției „Brâncuși la Palat”, găzduită în Sala „Tezaur” a Muzeului de Artă. Tot aici, publicul va putea urmări lucrarea digitală contemporană „A Virtual Museum III by FLORIAN”, semnată de artistul Florin Grigoraș.

Muzeul Municipal și Palatul Braunstein, în circuit

Și Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, alături de secțiile sale, intră în programul cultural al serii. Publicul poate vizita expoziția permanentă, dar și expozițiile „Nicolae Grigorescu. Icoană și credință”, „Eleganță și bijuterii în saloanele boierești” și „Expresia sinelui”, cu lucrări semnate de Eva Radu.

La Palatul Braunstein sunt deschise expoziții dedicate Reginei Maria, Tinerimii Artistice, universului epistolar al lui Ion Minulescu, școlii românești din Moldova și străzii Cuza Vodă. La cupolă, vizitatorii pot vedea expoziția permanentă „Fascinanta stampă japoneză”.

Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu” propun expoziția de pictură „Întrebări nedeslușite”, semnată de Doina Codreanu, iar Galeriile de Artă ale Municipiului Iași „Dan Hatmanu” găzduiesc expoziția „Alegeri alchimice. Cronica unui drum regăsit”, cu pictură și ceramică de Mihaela Păduraru Bucur.

13 muzee literare, cu acces gratuit

Muzeul Național al Literaturii Române Iași propune, de Noaptea Muzeelor, acces gratuit la 13 muzee, între orele 17.00 și 22.00, ultimul acces fiind permis la ora 21.30. În program intră Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene, Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, Bojdeuca „Ion Creangă”, Casa Muzeelor, Muzeul „Mihai Eminescu”, Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”, Muzeul „Otilia Cazimir” și Muzeul „Mihai Codreanu”.

Programul MNLR include performance art, momente coregrafice susținute de studenți ai UNAGE, pictură murală live la Casa Muzeelor, o instalație teatrală interactivă, experiențe VR la Muzeul „Mihai Eminescu” și recitalul de muzică tradițională „Memoria cobzei”, la Muzeul Dosoftei. Ediția din acest an este integrată seriei de activități din programul UNESCO „Iași. Oraș al Literaturii”.

Tramvaiele rare revin pe traseu

Noaptea Muzeelor 2026 scoate în stradă și istoria transportului public ieșean. Sâmbătă, între orele 19.00 și 21.00, publicul este invitat la evenimentul „Pe șinele timpului: Povestea transportului public ieșean”. Trei dintre cele mai valoroase exponate ale Muzeului Transportului Public Iași vor putea fi redescoperite: tramvaiul AEG din 1900, tramvaiul măturătoare din 1922 și tramvaiul ITB din 1959. Tramvaiele AEG și ITB vor circula pe traseul Târgu Cucu – Copou, în sens opus unul față de celălalt, între orele 19.00 și 22.00.

Pe strada Lăpușneanu, lângă tramvaiul măturătoare, vor avea loc activități tematice, proiecții cu fotografii de arhivă, povești despre evoluția tramvaielor și a traseelor, dar și un tur ghidat urban dedicat vechilor linii de tramvai din zonă.

Maura ANGHEL