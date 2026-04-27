Noua genereație de antreprenori turează motoarele la Iași!

Un adevărat boom economic se conturează la început de 2026, iar motoarele antreprenoriatului românesc turează la maximum. Datele oficiale ale Oficiul Național al Registrului Comerțului arată o creștere spectaculoasă a numărului de înmatriculări: peste 38.600 de firme și PFA-uri au fost lansate în doar primele trei luni ale anului, cu aproape 16% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

În acest peisaj efervescent, Iașul se desprinde ca unul dintre marile motoare ale noii generații de antreprenori. Cu 1.683 de înmatriculări și o creștere de peste 19%, județul urcă ferm în topul național, confirmând o tendință tot mai clară: capitala Moldovei nu mai este doar un centru universitar, ci devine rapid un hub economic în plină expansiune.

Atmosfera din Iași este una de competiție intensă și oportunitate. Tineri absolvenți, profesioniști din IT, transportatori și mici comercianți intră într-o cursă accelerată pentru a-și construi propriul business. Fiecare firmă nouă înseamnă o idee, un risc, dar și o promisiune de creștere într-o economie care pare să se reinventeze sub presiunea schimbărilor.

La nivel național, dominația rămâne în București, cu peste 9.000 de noi înmatriculări, însă județe precum Ilfov, Timișoara și Cluj-Napoca vin puternic din urmă. Totuși, ascensiunea Iașului este una dintre cele mai dinamice și semnificative, confirmând mutații economice profunde în regiunea Moldovei.

Domeniile vedetă spun și ele o poveste despre direcția economiei: transportul și depozitarea explodează cu o creștere de peste 42%, semn al intensificării comerțului și mobilității, în timp ce activitățile profesionale și tehnice cresc puternic, alimentate de digitalizare și servicii specializate. Comerțul clasic, în schimb, începe să dea semne de oboseală, cu o ușoară scădere.

Doar în luna martie, aproape 14.500 de noi entități au fost înregistrate, iar Iașul a contribuit cu 626 de firme, consolidându-și poziția în topul celor mai active județe.

În contrast puternic, există și zone unde economia pare să se stingă. Județe precum Teleorman sau Neamț înregistrează scăderi semnificative, semn că dezvoltarea rămâne inegală și concentrată în câteva poli urbani.

Iașul, însă, intră într-o nouă etapă, în care inițiativa privată explodează, iar competiția devine din ce în ce mai dură. Fiecare firmă nouă este o piesă într-un puzzle economic în continuă schimbare.

Într-un climat în care riscurile sunt mari, dar oportunitățile și mai mari, Iașul pare să joace totul pe cartea antreprenoriatului. Iar această explozie de inițiativă ar putea transforma orașul într-unul dintre cei mai importanți poli economici ai României. Carmen DEACONU