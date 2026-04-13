Numărul copiilor cu autism incluși în școlile din Iași a crescut

Numărul copiilor cu autism incluși în sistemul de învățământ din Iași este în creștere, iar cifrele oficiale consultate arată că fenomenul nu mai poate fi tratat ca unul marginal. Potrivit datelor ISJ, 217 elevi cu TSA sunt înscriși în școli speciale și alți 124 sunt integrați în 49 de școli de masă, cu servicii de sprijin educațional, de la profesor de sprijin și logoped până la consiliere școlară. În total, este vorba despre 341 de copii identificați deja în sistemul educațional ieșean.

Într-o etapă anterioară, în școlile speciale din județ erau raportate 169 de cazuri, ceea ce sugerează o creștere clară a numărului de copii care ajung să fie recunoscuți și cuprinși în rețeaua educațională. Creșterea nu înseamnă neapărat doar mai multe cazuri, ci și o mai bună depistare, o presiune mai mare venită din partea familiilor și o vizibilitate tot mai mare a nevoilor acestor copii în școală.

În paralel, o analiză a CJRAE Iași privind nevoile de consiliere pentru anul școlar 2024–2025 arată că problematica TSA apare explicit între dificultățile semnalate în școli. Documentul are la bază un eșantion consistent, format din 7.223 de elevi, 4.159 părinți și 1.491 de cadre didactice, semn că subiectul nu mai este unul izolat, ci face parte din realitatea curentă a școlilor ieșene.

Dincolo de aceste cifre, rămâne o întrebare incomodă: câți copii din Iași sunt încă în afara diagnosticului? România nu are un registru național al persoanelor cu autism, iar organizațiile din domeniu lucrează cu estimări, nu cu o evidență completă. O analiză publicată în 2025 indică aproximativ 40.000 de persoane cu autism la nivel național, dintre care 17.000 sunt copii, iar circa 2.000 de copii sunt diagnosticați anual.

Pentru multe familii, întârzierea diagnosticului înseamnă ani pierduți. În acest răstimp, copilul este adesea perceput greșit: „neadaptat”, „dificil”, „prea retras” sau „prea agitat”. În realitate, el poate avea nevoie de intervenție timpurie, terapie, adaptări școlare și sprijin constant. Când toate acestea vin târziu, costul este plătit deopotrivă de copil, de familie și de școală.

În județul Iași, cifrele arată deja limpede un lucru: autismul este o realitate prezentă în tot mai multe clase. Dar ele mai spun și altceva, poate chiar mai important: statul vede doar partea care a ajuns în evidențe. Restul rămâne încă într-o zonă gri, între suspiciune, așteptare și un diagnostic care vine, de multe ori, prea târziu.

Teona SOARE