Pacienţii Institutului de Psihiatrie „Socola” vor avea parte de un spectacol dedicat lor

Muzica, dansul şi umorul vor ajunge, marţi, în mijlocul pacienţilor internaţi la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iaşi. Unitatea medicală organizează spectacolul „Suflete în armonie”, un eveniment prin care îşi propune să le ofere persoanelor cu afecţiuni psihice un moment de bucurie, speranţă şi apropiere de comunitate.

Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul Institutului, începând cu ora 16:00, şi va reuni artişti şi voluntari care vor susţine un program de muzică, dans şi stand-up comedy, într-un demers menit să contribuie la starea de bine a pacienţilor.

Managerul Institutului de Psihiatrie „Socola”, dr. Cristina Dobre, spune că iniţiativa îşi propune să arate că procesul de recuperare nu înseamnă doar tratament medical, ci şi sprijin emoţional şi implicarea comunităţii. „Suflete în armonie nu este doar un spectacol. Este o invitaţie la empatie, la solidaritate şi la redescoperirea puterii pe care o au gesturile simple de a aduce alinare şi speranţă. Este dovada că, dincolo de tratamente şi proceduri medicale, vindecarea are nevoie şi de emoţie, de frumos şi de sentimentul că cineva îţi este alături”, a declarat dr Cristina Dobre.

Pe scenă vor urca Bobi Dumitraş, cu un moment de stand-up comedy şi un recital la chitară, Cătălina Negru şi dansatorii de la BelArt Dance Studio, precum şi Eliza Spiridon, care va susţine un recital muzical.

Reprezentanţii institutului spun că scopul acţiunii este de a le transmite pacienţilor că nu sunt singuri şi că beneficiază de sprijinul comunităţii. Totodată, aceştia le-au mulţumit artiştilor, voluntarilor şi partenerilor implicaţi în organizarea evenimentului, subliniind că astfel de gesturi pot aduce speranţă şi încredere persoanelor aflate în suferinţă. Laura RADU