Patru elevi ieșeni, locul I la Olimpiada Națională de Interpretare Muzicală. Performanță de excepție pentru Colegiul „Octav Băncilă” din Iași

Patru elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași au obținut Premiul I la Olimpiada Națională de Interpretare Muzicală și Studii Muzicale Teoretice (clasele IX–XII), desfășurată recent la Cluj-Napoca. Rezultatele confirmă încă o dată statutul Iașului ca pol de excelență în educația artistică din România.

Elevii premiați cu locul I la Olimpiada Națională de Muzică

Performanțele de top au fost obținute de:

Elissa Țîrcă (clasa a IX-a, pian), pregătită de prof. dr. Roxana Ota

Valentin Rotar (clasa a XI-a, vioară), coordonat de prof. Nicoleta Rotar

Alexia Sahaidac (clasa a XI-a, canto), pregătită de prof. Viaceslav Bânzari

Denisa Cazacuc (canto), îndrumată de prof. Diana Munteanu

Acești elevi s-au remarcat prin tehnică interpretativă, expresivitate artistică și maturitate scenică, elemente esențiale în competițiile muzicale de nivel național.

Parcurs artistic remarcabil și recunoaștere internațională

Un exemplu de excelență este Elissa Țîrcă, care a început să participe la concursuri încă din ciclul primar. Prin muncă susținută și perseverență, aceasta a acumulat numeroase premii naționale și internaționale, consolidându-și un profil artistic solid.

De asemenea, Valentin Rotar se evidențiază nu doar prin premiul obținut, ci și prin faptul că este singurul român admis în European Union Youth Orchestra (EUYO) — una dintre cele mai prestigioase orchestre de tineret din Europa. Această performanță îl plasează printre cei mai promițători violoniști ai generației sale.

În zona artei vocale, Denisa Cazacuc are deja o activitate artistică consistentă, fiind colaboratoare a Operei Naționale Române Iași, cu experiențe scenice atât în țară, cât și în străinătate.

Totodată, Alexia Sahaidac impresionează prin evoluția constantă și participarea la numeroase proiecte artistice, dezvoltând o prezență scenică apreciată și o expresivitate autentică.

Rezultate importante și pentru ceilalți elevi ai colegiului

Pe lângă cele patru premii I, elevii colegiului au obținut și alte distincții notabile:

Premiul II:

Botez Eduard-Florin (pian)

Lazăr Bogdan (vioară)

Petrișor Darius-Eduard (fagot)

Mavroianu Mădălin-Constantin (tubă)

Premiul III:

Nistor Marta (flaut)

Iușcă Paul-Teodor (corn)

Frunză Ioana-Teodora (canto)

Mențiuni:

Buciumaș Alexandru-Constantin (violoncel)

Vasiliu David (fagot)

Matei Cosmin-Răzvan (corn)

Stoica Nicolae-Andrei (trompetă)

Venghiac Mihail (trompetă)

Iașul, centru de excelență în educația muzicală

Rezultatele obținute la această competiție națională confirmă calitatea actului educațional oferit de Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, precum și rolul esențial al profesorilor și corepetitorilor în formarea noilor generații de artiști.

Performanța elevilor ieșeni reflectă nu doar talentul individual, ci și un sistem educațional care susține excelența, disciplina și dezvoltarea artistică la cel mai înalt nivel.