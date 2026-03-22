PISA va testa pentru prima dată și educația financiară a elevilor

* România va participa în premieră, în 2029, la modulul PISA dedicat alfabetizării financiare, evaluare internațională coordonată de OECD pentru elevii de 15 ani * la Iași au loc deja cursuri de educație financiară pentru copii * elevii folosesc deja carduri, fac cumpără online și iau decizii financiare reale * cu alte cuvinte, ei nu mai trebuie să învețe despre bani, ci cât de repede poate școala să țină pasul cu realitatea

România va intra, pentru prima dată, în evaluarea PISA privind alfabetizarea financiară, programată pentru 2029, a confirmat pentru Edupedu.ro Carmine Di Noia, director OECD pentru Finanțe și Afaceri. Pentru sistemul de educație, participarea înseamnă acces la primele date comparabile internațional despre ceea ce știu elevii români despre bani, bugete, plăți, riscuri, economisire și decizii financiare luate în viața de zi cu zi.

Semnalul este important fiindcă OECD tratează alfabetizarea financiară drept o competență de viață, nu o temă secundară. Datele PISA 2022 arată că, în cele 14 state OECD evaluate la acest capitol, 18% dintre elevi nu ating nivelul de bază, adică nu pot aplica în situații reale cunoștințele legate de bani și decizii financiare. Tot OECD arată că aproximativ 60% dintre adolescenții de 15 ani au deja cont bancar și/sau card, iar peste 85% au făcut cumpărături online în ultimele 12 luni.

Elevii de 15 ani nu mai sunt simpli spectatori ai economiei. Ei cumpără online, compară prețuri, primesc bani de buzunar, folosesc aplicații, văd reclame agresive pe platforme digitale și intră devreme în contact cu tentația creditului, cu ideea de „plată în rate” și cu presiunea consumului. Exact de aceea, OECD insistă că discuția despre bani trebuie adusă în școală, în familie și în mediul social al adolescentului.

La Iași există deja semne că tema începe să capete consistență. Inspectoratul Școlar Județean a consemnat în raportul pentru 2024-2025 că, în contextul Strategiei Naționale de Educație Financiară 2024-2030, a organizat în aprilie 2025 activități dedicate dezvoltării competențelor financiare ale elevilor, inclusiv o competiție județeană de Ziua Educației Financiare. Mai mult, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a organizat și Conferința regională „Școala de bani începe școala”. În plus, momentul ales nu este deloc întâmplător. Global Money Week 2026 a desfășurat, în perioada 16-22 martie, o serie de dialoguri cu tema „Smart money talks”, iar OECD pune accent exact pe ideea de conversație deschisă despre bani. În paralel, programe private și instituționale de educație financiară încearcă să umple golurile lăsate de curriculumul clasic. BCR a anunțat o campanie națională care vizează 100.000 de ore de educație financiară în 7 zile, iar ASF a transmis la rândul ei că organizează ateliere pentru elevi și tineri în cadrul Global Money Week.

Pentru Iași, un centru universitar puternic, cu licee economice, colegii de elită, campusuri mari și un mediu urban în care tehnologia și consumul digital au devenit rutină, testarea PISA din 2029 poate fi mai mult decât o simplă fotografie statistică. Poate deveni un test despre cât de bine îi pregătește școala pe adolescenți pentru viața reală: să înțeleagă diferența dintre nevoie și impuls, dintre economisire și cheltuială compulsivă, dintre ofertă și capcană.

Clara DIMA