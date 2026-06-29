Primăria Iași deschide robinetul banilor pentru sport!

* CS Politehnica Iași ia „potul cel mare”: jumătate de milion de lei dintr-un foc

O nouă împărțire a banilor publici ajunge pe masa Consiliului Local Iași, iar diferențele dintre beneficiari sunt uriașe. Municipalitatea propune alocarea a 597.826 de lei către patru structuri sportive, însă Clubul Sportiv Politehnica Iași este marele câștigător al finanțării, urmând să încaseze nu mai puțin de 500.000 de lei, adică peste 83% din întreaga sumă pusă la bătaie.

În timp ce alte cluburi primesc câteva zeci de mii de lei, Poli Iași își vede conturile alimentate cu o jumătate de milion de lei, printr-o suplimentare a contractului de finanțare deja existent.

Potrivit proiectului de hotărâre, banii vor fi împărțiți astfel: 500.000 de lei - Clubul Sportiv Politehnica Iași, 50.000 de lei - Clubul Sportiv Școlar Unirea Iași, 34.776 de lei - Asociația Clubul Sportiv Preventis Iași, 13.050 de lei - Asociația Club Sportiv Street Workout Iași.

Dacă pentru Preventis și Street Workout vor fi semnate contracte noi de finanțare, în cazul Politehnicii și al CSS Unirea este vorba despre noi bani adăugați peste finanțările deja aprobate, prin acte adiționale.

CS Politehnica Iași, principalul beneficiar al banilor publici

Documentele Primăriei justifică alocarea prin activitatea desfășurată de CS Politehnica Iași, unul dintre cele mai vechi și importante cluburi universitare din România. Clubul are peste 650 de sportivi legitimați, dintre care aproximativ 210 sunt studenți, și activează în nouă discipline sportive.

Prin proiectul „CS Politehnica Iași - Continuitate, performanță pentru Iași”, conducerea clubului solicită suplimentarea finanțării pentru continuarea activității sportive și participarea în competițiile oficiale.

Din finanțarea totală, 50.000 de lei vor merge către CSS Unirea Iași, cea mai mare unitate sportivă școlară din județ, unde peste 1.000 de copii și juniori se pregătesc în 13 discipline sportive.

Alți 34.776 de lei sunt destinați ACS Preventis Iași, pentru participarea echipelor de handbal juvenil la turneele finale ale Campionatului Național, iar 13.050 de lei vor susține participarea sportivei Maria Gavrilă la Campionatul Mondial de Calisthenics 2026, competiție organizată la Riga, în Letonia.

Primăria spune că totul este legal

Raportul de specialitate arată că toate proiectele depuse respectă prevederile Legii nr. 69/2000 și procedura de finanțare adoptată de Consiliul Local. Mai mult, serviciul juridic al Primăriei susține că aceste alocări nu reprezintă ajutor de stat, deoarece structurile sportive beneficiare nu desfășoară activități economice peste limita permisă de legislația europeană.

Ultimul cuvânt îl vor avea însă consilierii locali. Dacă proiectul va fi aprobat, în ședința de marți, 30 iunie, aproape 600.000 de lei vor pleca din bugetul municipiului către cele patru cluburi sportive, iar cea mai mare felie din „tortul” finanțărilor va reveni, fără emoții, Clubului Sportiv Politehnica Iași. Diferența uriașă dintre sumele repartizate ar putea însă reaprinde discuțiile despre modul în care sunt distribuiți banii publici și despre criteriile după care se stabilește cine primește cele mai consistente finanțări. Carmen DEACONU