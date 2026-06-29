* o întâmplare petrecută pe traseul Scânteia-Iași arată cât de important este ca părinții, profesorii și antrenorii să știe manevrele de prim ajutor

Un curs de prim ajutor nu este o simplă diplomă, ci o deprindere care poate salva o viață în primele minute ale unei urgențe. La Iași, astfel de cursuri pornesc de la aproximativ 200 de lei, iar unele sunt organizate gratuit în comunități.

Primele minute pot schimba totul

Într-o urgență, până ajunge ambulanța, omul de lângă victimă este primul salvator. Poate fi un părinte, un profesor, un antrenor, un șofer sau un necunoscut aflat întâmplător acolo. Diferența nu o face doar dorința de a ajuta, ci gestul corect, făcut la timp.

Cursurile de prim ajutor îi învață pe oameni cum să sune la 112, cum să recunoască o obstrucție de căi aeriene, cum se face resuscitarea, cum se folosește un defibrilator și ce trebuie evitat atunci când panica pune stăpânire pe toți. Pentru părinți, cursurile de prim ajutor pediatric sunt cu atât mai importante, pentru că un copil se poate îneca ușor cu alimente, poate cădea, se poate arde sau poate face o reacție alergică severă.

Copil salvat pe traseul Scânteia-Iași

O întâmplare povestită de o mamă a emoționat comunitatea. Copilul ei s-a înecat cu o bucată de măr, pe traseul Scânteia-Iași, iar situația ar fi putut deveni dramatică. În acel moment, o femeie aflată în zonă, mama unui copil fotbalist care mergea spre un meci, a intervenit și a făcut manevrele necesare.

„Sunt mămica copilului care s-a înecat cu o bucată de măr astăzi, pe traseul Scânteia-Iași! Vreau să dau de mămica unui copil fotbalist, David scria pe tricoul lui, spunând de ceilalți oameni care au oprit, îmbrăcat în echipament, că are meci la Ciurea. Mămica micului fotbalist, datorită ei și manevrelor făcute, ne-a salvat copilul! Nu am apucat să-i mulțumim, fiind panicați de situație! Datorită dânsei, copilul nostru e bine! Felicitări pentru omenie! Nu știm cum se termina acest incident dacă nu era fata asta, îngerul păzitor al copilului nostru!”, a transmis mama.

Povestea este o lecție simplă și puternică: primul ajutor nu înseamnă doar omenie, ci omenie pregătită. Într-un moment în care cei mai mulți oameni se blochează, cineva a știut ce are de făcut.

Cât costă un curs de prim ajutor la Iași

La Iași, în afară de Crucea Roșie, există mai multe variante pentru cei care vor să învețe prim ajutor. Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași, coordonat de Marius Benchea, organizează cursuri de prim ajutor premedical, unele gratuite în comunități.

MENSAVE are cursuri la Iași, inclusiv module de bază, pediatrice și avansate. Prețurile sunt, orientativ, între 200 și 211 lei pentru un curs de bază, între 219 și 232 lei pentru un curs pediatric și între 379 și 402 lei pentru un curs avansat, în funcție de platforma de înscriere și de taxele aplicate.

SAMAS are cursuri de prim ajutor pediatric, cu tarife care pornesc de la aproximativ 200 de lei, și include Iașul între orașele în care activează. Mai apar în ofertele disponibile și furnizori precum Aprendis, MedSkill Center sau Academia de Prim Ajutor, cu module dedicate adulților sau părinților.

Un curs de câteva ore poate părea o grijă în plus. Dar, într-o zi, poate deveni singurul lucru care contează între panică și salvare.

Clara DIMA