Un cutremur se pregătește în sistemul sanitar din România, după ce Guvernul, prin proiectele elaborate de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, conturează o nouă Lege a salarizării care promite creșteri spectaculoase de venituri, dar și tăieri drastice ale sporurilor care, până acum, făceau diferența în buzunarele personalului medical.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, începând cu 1 iulie 2027, un medic primar ar putea ajunge la un salariu brut de aproximativ 17.300 de lei, în timp ce un medic rezident de anul I ar porni de la peste 8.300 de lei. În același timp, un asistent medical principal ar urma să câștige în jur de 8.200 de lei brut, iar un debutant peste 7.300 de lei. Sunt cifre care, la prima vedere, sugerează o majorare consistentă și o încercare de a stabiliza un sistem afectat ani la rând de plecări masive în străinătate.

Dar în spatele acestor creșteri se ascunde o schimbare de paradigmă: sporurile - uneori vitale pentru veniturile reale - sunt reduse semnificativ. Dacă până acum unele ajungeau la 85% din salariul de bază, noua formulă le plafonează la maximum 50% în sănătate și chiar 40% în asistența socială. Mai mult, sporurile pentru gărzi, considerate printre cele mai solicitante activități, sunt înlocuite cu un tarif orar majorat cu doar 10% față de norma de bază.

Sectoarele cele mai sensibile – precum neonatologia sau laboratoarele - ar urma să primească sporuri de până la 15%, în scădere față de nivelurile actuale. În același timp, pentru condiții extrem de periculoase, se propun două praguri, de până la 40% sau 50%, dar și acestea sunt sub nivelurile existente. Alte sporuri, inclusiv cele pentru condiții deosebite sau stres ridicat, sunt eliminate complet sau reduse drastic.

Noua lege vine și cu o schimbare structurală: unificarea grilelor de salarizare, ceea ce ar trebui să aducă mai multă claritate și echitate în sistem. Salariile vor fi calculate pe baza unei valori de referință de 4.325 lei și a unor coeficienți stabiliți în funcție de funcție, specialitate și tipul unității sanitare.

În realitate, însă, impactul final asupra veniturilor va depinde de echilibrul dintre salariul de bază și componenta variabilă - adică exact acele sporuri care se reduc. Astfel, pentru unii angajați, creșterea anunțată ar putea fi mai degrabă o redistribuire a veniturilor decât un câștig net semnificativ.

Această reformă este și un jalon important în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce înseamnă că presiunea pentru adoptarea ei este uriașă. Autoritățile încearcă să găsească un echilibru între sustenabilitatea bugetară și nevoia de a păstra personalul medical în țară.

În esență, noua lege promite ordine și creșteri salariale, dar vine la pachet cu o restructurare profundă a modului în care sunt recompensați medicii și asistenții. Carmen DEACONU