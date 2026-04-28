Risc major pentru cinci din cele șapte loturi de autostradă finanțate prin PNRR!

Un nou avertisment pentru scena infrastructurii din România, dar de această dată epicentrul nu mai este doar la București, ci direct în inima Moldovei, în Iași. Declarațiile ministrului interimar Radu Miruță capătă o greutate specială pentru ieșeni, pentru că pun sub semnul întrebării exact proiectele care ar trebui să scoată regiunea din izolare: Autostrada A7 și, mai ales, Autostrada A8.

Pentru Iași, autostrada A8 este promisiunea conectării reale la vestul țării și, mai departe, la Europa. Este ruta care ar trebui să lege orașul de Cluj-Napoca și de coridoarele economice majore. Este, în termeni simpli, șansa unei resetări economice pentru întreaga regiune. Iar acum, această șansă este prinsă în blocajele unor contestații care țin pe loc nu buldozerele, ci hârtiile.

Fără A8 funcțională, Iașul rămâne la periferia marilor fluxuri economice. Cu A8, devine un nod regional major.

Din cele șapte loturi vizate de PNRR, cinci sunt în risc. Iar o parte dintre cele mai sensibile sunt exact în zona Moldovei, în proximitatea axei care ar trebui să ducă spre Iași. Asta înseamnă că nu doar calendarul este în pericol, ci însăși logica proiectului: dacă segmentele nu se sincronizează, autostrada nu mai este o autostradă, ci o succesiune de tronsoane izolate.

Iar timpul apasă nemilos. PNRR nu permite întârzieri. Termenul-limită din 2026 nu este negociabil. Dacă proiectele nu sunt contractate și împinse rapid în execuție, banii se pierd. Nu se reportează, nu se renegociază, nu se amână. Se pierd. Pentru Iași, asta ar însemna nu doar o întârziere, ci o lovitură strategică: proiectul ar trebui finanțat ulterior din bugetul național sau din împrumuturi, adică mai lent, mai scump și mai incert.

Și nu este vorba doar despre autostrăzi. Problemele de pe calea ferată și din alte proiecte PNRR arată că sistemul este sub presiune pe toate fronturile. Dar pentru Iași, miza este clară: fără A8 funcțională, orașul rămâne la periferia marilor fluxuri economice. Cu A8, devine un nod regional major.

Strategia ministrului Miruță - intervenții punctuale, „deblocări” zilnice - sună mai degrabă ca o luptă de gherilă administrativă decât ca un plan coerent.

Iar instabilitatea din Ministerul Transporturilor, cu schimbări dese de conducere, complică și mai mult lucrurile. Fiecare nou ministru reia discuțiile, reevaluează, schimbă priorități, iar timpul curge.

Pentru Iași, această criză are efecte pe termen lung. Fie autostrada prinde contur în ritmul impus de PNRR, fie regiunea pierde încă un deceniu în așteptare. Daniel BACIU