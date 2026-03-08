Salarii de mii de euro pentru ieșenii care nu se tem de înălțime

* pentru mulți ieșeni care caută o ieșire spre salarii mai bune, Luxemburgul devine una dintre cele mai atractive destinații de muncă din Europa * piața de acolo recrutează pentru meserii solicitante, care cer condiție fizică, rezistență și curaj * una dintre cele mai bine plătite este cea de alpinist utilitar, un job tot mai căutat în orașele moderne

Într-un Iași în care tot mai mulți oameni se uită spre Occident pentru un venit mai bun, piața muncii din Luxemburg vine cu oferte care pot părea greu de ignorat. Nu este vorba despre slujbe de birou și nici despre posturi comode, ci despre muncă grea, desfășurată la înălțime, în condiții care cer atenție, forță fizică și multă stăpânire de sine. Tocmai de aceea, meseria de alpinist utilitar a ajuns să fie una dintre cele mai bine plătite pentru cei care nu au neapărat studii universitare, dar au rezistență, disciplină și capacitatea de a lucra în condiții dificile.

Cererea pentru această profesie a crescut în ultimii ani pe măsură ce tot mai multe orașe europene au dezvoltat clădiri înalte, fațade din sticlă, spații de birouri moderne și lucrări de mentenanță care nu mai pot fi făcute de la sol. În acest context, companiile au nevoie de oameni pregătiți să intervină la înălțime pentru curățarea fațadelor, lucrări tehnice, întreținere sau montaj. Luxemburgul, una dintre cele mai puternice economii europene, a devenit una dintre piețele în care această nevoie se vede cel mai clar.

Pentru ieșenii tentați să plece, miza este evidentă: salarii net superioare celor din România și șansa unei stabilități financiare pe care mulți nu o pot obține acasă. Numai că banii nu vin ușor. Angajatorii nu cer obligatoriu diplomă universitară, dar sunt foarte atenți la alte criterii: condiție fizică bună, lipsa fricii de înălțime, capacitatea de a respecta proceduri stricte de siguranță și disponibilitatea de a lucra într-un ritm intens, uneori la primele ore ale dimineții sau în weekend.

Experiența anterioară reprezintă un avantaj, însă chiar și fără un parcurs clasic de studii, candidații trebuie să demonstreze că pot lucra responsabil într-un mediu în care greșelile pot avea consecințe serioase. Munca presupune transportul zilnic al echipamentelor, mișcări repetitive, expunere la efort și o permanentă atenție la reguli. Nu este doar o meserie fizică, ci și una în care disciplina face diferența între siguranță și pericol.

Un alt filtru important este limba. În multe situații, cunoașterea limbii franceze sau a unei limbi de circulație folosite pe șantier este esențială pentru înțelegerea instrucțiunilor și pentru comunicarea corectă în echipă. În plus, permisul auto și disponibilitatea de deplasare între diferite puncte de lucru pot cântări mult la angajare.

Pentru o parte dintre ieșeni, astfel de oferte pot însemna o șansă reală de schimbare de viață. Pentru alții, ele arată încă o dată cât de mare rămâne diferența dintre ceea ce oferă piața muncii din România și ceea ce plătesc economiile vestice pentru meseriile grele. Luxemburgul nu promite câștiguri mari pentru oricine, ci pentru cei care pot duce o muncă dură, riscantă și extrem de solicitantă. Iar pentru cei care au condiție fizică, curaj și disponibilitatea de a pleca, această meserie devine una dintre cele mai profitabile porți de ieșire din precaritate.

Dan DIMA