Polițiștii au făcut astăzi 12 percheziții în județul Botoșani, într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție legate de administrarea locurilor de veci. Una dintre descinderi a avut loc la Direcția Servicii Publice Botoșani, instituție aflată în subordinea Consiliului Local.

Ancheta vizează cinci persoane bănuite că ar fi pretins și primit bani pentru a redistribui locuri de veci către alte persoane decât cele care le concesionaseră. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții IPJ Botoșani, suspecții ar fi permis și edificarea unor monumente funerare de către anumiți constructori.

Descinderi la firme și persoane fizice

Perchezițiile au avut loc în municipiul Botoșani, dar și în comunele Mihai Eminescu, Vlădeni și Curtești. Au fost vizate sediul Direcției Servicii Publice Botoșani, patru sedii ale unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.

În urma descinderilor, cinci persoane au fost conduse la poliție pentru audieri. Cercetările continuă pentru luare de mită, dare de mită și abuz în serviciu.

Potrivit anchetatorilor, persoanele vizate ar fi intervenit în circuitul administrativ al locurilor de veci, astfel încât acestea să fie redistribuite altor beneficiari decât celor care le concesionaseră inițial. În schimb, ar fi primit diferite sume de bani.

O altă componentă a dosarului vizează lucrările funerare. Suspecții ar fi permis unor constructori să ridice monumente funerare, ceea ce ridică suspiciuni privind favorizarea anumitor firme sau persoane implicate în astfel de servicii.

Dosar pentru mită și abuz în serviciu

Cazul este anchetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de luare de mită, dare de mită și abuz în serviciu. Până la o decizie definitivă a instanței, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Dosarul scoate în prim-plan o zonă sensibilă a serviciilor publice locale: administrarea cimitirelor și concesionarea locurilor de veci. În astfel de situații, procedurile administrative, registrele de evidență și aprobările pentru lucrări funerare devin esențiale pentru prevenirea abuzurilor.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească rolul fiecărei persoane implicate și amploarea presupusei scheme.