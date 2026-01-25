Se schimbă harta spitalelor din Iași!

* Ministerul Sănătății trage linie: cine intră în „categoria strategică” și cine riscă să piardă finanțare * un detaliu aparent tehnic poate face diferența între „strategic” și „retrogradat”: rata reinternărilor * dacă mai mult de 0,5% dintre pacienți se întorc în spital – fie în același, fie în altul – în 48 de ore pentru aceeași afecțiune, spitalul pică testul

Iașul, unul dintre cele mai importante centre medicale ale Moldovei, intră într-o nouă etapă de foc. Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern care poate rescrie din temelii rolul spitalelor publice din România – inclusiv al celor din capitala Moldovei. Vor exista spitale de importanță strategică și… restul.

Miza este uriașă: finanțare, dotări, statut, cazuri complexe și viitorul pacienților.

Spitale „strategice” – noua elită a sistemului sanitar

Potrivit proiectului, doar anumite unități medicale vor primi eticheta de „importanță strategică”. Vorbim despre spitale de urgență clinice, spitale județene de urgență, institute clinice, spitale din sistemul de apărare, dar și unități de psihiatrie cu măsuri de siguranță.

Cu alte cuvinte, spitalele-cap de pod, cele care trebuie să fie pregătite pentru cazuri extreme, urgențe majore, accidente colective sau situații-limită.

Pentru Iași, unde funcționează unele dintre cele mai mari spitale din estul țării, decizia nu este una pur administrativă. Este o bătălie pentru supraviețuire instituțională.

Ministerul Sănătății a stabilit reguli clare, aproape nemiloase. Un spital strategic trebuie să aibă Unitate de Primiri Urgențe funcțională, Secție ATI de categoria I, bloc operator cu minimum 10 săli de operație, unitate de transfuzii sanguine, aparatură de top: CT, RMN, angiograf, radiologie digitală, ecografie Doppler, laboratoare complete pentru analize complexe, activitate de învățământ universitar, cercetare și educație medicală continuă.

Este, practic, testul suprem al performanței medicale.

Indicatorul care dă fiori: reinternările în 48 de ore

Un detaliu aparent tehnic poate face diferența între „strategic” și „retrogradat”: rata reinternărilor. Dacă mai mult de 0,5% dintre pacienți se întorc în spital – fie în același, fie în altul – în 48 de ore pentru aceeași afecțiune, spitalul pică testul.

Pentru manageri, acesta este coșmarul statistic. Evaluarea se va face pe baza unui chestionar de autoevaluare, completat de fiecare spital. Ministerul Sănătății va analiza datele și va decide cine intră în categoria strategică. Modelul chestionarului va fi aprobat în cel mult 60 de zile.

Cu alte cuvinte, fiecare spital își joacă viitorul pe propriile cifre. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune deschis că actuala clasificare a spitalelor nu mai reflectă realitatea. Tarife diferite pentru servicii similare, reguli neclare și un sistem rigid au dus la dezechilibre majore. „Nu este o ierarhizare a valorii medicilor. Este o reorganizare administrativă, bazată pe complexitatea serviciilor”, susține ministrul.

Dar pentru pacienți, mesajul e simplu: nu toate spitalele vor mai face același lucru.

În lunile următoare, Ministerul Sănătății va trage linie. Unele spitale vor intra în elită. Altele vor fi reclasificate. Iașul rămâne un pol medical major, dar lupta pentru statutul de „spital strategic” abia începe. Carmen DEACONU